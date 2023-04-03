Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada

DHA

Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada


Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir apartmanın arka kısmındaki bahçeyi çevreleyen 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının 12 metrelik kısmı çöktü. Çökme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki Yuvam Apartmanı'nın arka kısmında bulunan 5 metre yüksekliğinde 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının büyük bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan molozlar, apartmanın arka kısmında yer alan bahçedeki bir ağacı devirdikten sonra zemin katta bulunan Cem Kılıç'a ait fotoğrafçı dükkanının camlarını kırdı. İşyeri sahibi Cem Kılıç, olayın ardından polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler, istinat duvarının cadde tarafını güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra hasar tespit çalışmalarına başladı. Çökme anında iş yerinde olan Cem Kılıç, "Zamanla aşınmıştı burası. Deprem gürültüsü gibi aniden duvar geldi. Büyük bir felaketle gürültü çıktı. Kos koca taşlar geldi." dedi. 
Ölen ve yaralananın olmadığı olay, maddi zarara uğrayan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2023-04-03 20:33:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivas'ta bir apartmanın istinat duvarının çökmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sivas'ta bir apartmanın istinat duvarının çökmesi ...
Sivas'ta üniversite öğrencileri 'hibrit eğitim'e geçti
YEREL HABERLER Sivas'ta üniversite öğrencileri 'hibrit eğitim'e ...
Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde depremzede ailelere iftar yemeği verildi
YEREL HABERLER Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde depremzede ailelere ...
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ...
Otizmli bireylerin tedavisi için "özel eğitim" önerisi
YEREL HABERLER Otizmli bireylerin tedavisi için "özel eğitim" ...
Şarkışla'dan Gaziantep'e yardım malzemesi götüren ekip Vali Gül'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Şarkışla'dan Gaziantep'e yardım malzemesi götüren ...
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Sivas'ta cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Sivas'ta cenaze ...
Sivas'ta kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma ...
Sivas'ta köy muhtarı asırlık eşyalarla evinde "şark odası" oluşturdu
YEREL HABERLER Sivas'ta köy muhtarı asırlık eşyalarla evinde "şark ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.