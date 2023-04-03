Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada



Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir apartmanın arka kısmındaki bahçeyi çevreleyen 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının 12 metrelik kısmı çöktü. Çökme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki Yuvam Apartmanı'nın arka kısmında bulunan 5 metre yüksekliğinde 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının büyük bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan molozlar, apartmanın arka kısmında yer alan bahçedeki bir ağacı devirdikten sonra zemin katta bulunan Cem Kılıç'a ait fotoğrafçı dükkanının camlarını kırdı. İşyeri sahibi Cem Kılıç, olayın ardından polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler, istinat duvarının cadde tarafını güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra hasar tespit çalışmalarına başladı. Çökme anında iş yerinde olan Cem Kılıç, "Zamanla aşınmıştı burası. Deprem gürültüsü gibi aniden duvar geldi. Büyük bir felaketle gürültü çıktı. Kos koca taşlar geldi." dedi.

Ölen ve yaralananın olmadığı olay, maddi zarara uğrayan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2023-04-03 20:33:53



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