Bakan Kurum: Bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu cennet vatanın her köşesini bugünden alıp çağların ötesine taşıyacak dev projelerimizi, sizlerle birlikte yapacağız. Bize deprem bölgesindeki 'bunca konutu nasıl yapacaksınız' diyenler var. Onlara diyoruz ki; depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden milleti için ilk temelleri atan bu ülke, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azme de, kudrete de, güce de sahiptir." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış, TOKİ konutlarında anahtar teslimi ve 2'nci Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi programına katılmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Kurum ilk olarak İnönü Bulvarında esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Kongre Müzesi Bahçesi'nde düzenlenen TOKİ konutlarında anahtar teslim ve 2'nci Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi programına katıldı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Bakan Kurum, başta deprem olmak üzere ülke coğrafyasında afetler yaşandığını belirterek, "İşte son olarak 6 Şubat´ta, tarihimizde görülmemiş büyüklükte bir acıyı, asrın felaketini yaşadık. Evet, şimdi bedenlerimiz Sivas´ta olabilir; ancak kalbimiz, aklımız, yüreğimiz afetin coğrafyasında, deprem bölgesinde. 50 bin kardeşimizi kaybettiğimiz bu depremler; 11 ilimizi derinden sarstı, 14 milyon kardeşimizin hayatı doğrudan etkilendi. Afetin ilk anından itibaren devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde kardeşlerinin yanında oldu. Hiçbir kardeşimizi açta, açıkta bırakmadık. Afetten sadece 20 gün sonra ilk temellerimizi attık. İnşallah bir sene içerisinde yapacağımız 319 bin konutun temellerini iki ay içerisinde atacağız ve toplamda 650 bin güvenli yuvayı inşa ederek kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu söz, 55 günde 70 bin konutun yapımına başlayan güçlü Türkiye´nin sözüdür. Büyük Türkiye´nin sözüdür. Türkiye'de 5 milyon yeni yuva kuran, şehircilikte bu ülkeye çağ atlatan liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın sözüdür" dedi.

'BU DEVLET 650 BİN KONUTU BİTİRİP MİLLETİNE SUNACAK GÜCE SAHİPTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 yılda yapılacak eserleri 20 yılda ülkeye kazandırdığını belirten Bakan Kurum, "AK Parti kadroları olarak, liderimizin vizyonuyla; baktığımız her yerde, kafamızı çevirdiğimiz her yönde, ufka yönelttiğimiz her bakışta; sadece milletimizi görüyoruz, milletimizin istikbalini görüyoruz, evlatlarımızın geleceğini görüyoruz. Bu nedenledir ki; gerek afet bölgesinde Sivas´ta gerek diğer illerimizde gece gündüz demeden, insanımıza hizmet ediyoruz, milletimizin hizmetine koşuyoruz, 81 şehrimize eserler üretiyoruz. Bu eserlerin mimarı, demokrasimizin gördüğü en büyük siyaset ve devlet dehası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´dır. Liderimiz söz veriyor, çalışıyor, gayret ediyor, yapıyor. Karşısındakiler; verdiği sözleri tutmuyor, yatırımı milletin istikbaline değil tanıtıma, reklama yapıyor; kendi ikbaline yapıyor. Millete yeşil alan sözü veriyor, 1 metrekare yapmıyorlar. Millete kentsel dönüşüm sözü veriyorlar, üretmiyorlar. Varsın birileri, millete kentsel dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar, milletimizin geleceğiyle oynasınlar. Biz yavrularımızın istikbali için; 'Kentsel dönüşüm; milletimizin canıdır, malıdır, geleceğidir' diyeceğiz. Varsın birileri yeşil alanlar üretmesinler, varsın sözde çevreciler, maskeli millet bahçelerine karşı dursunlar. Biz Türkiye Yüzyılı'nda bu cennet vatanın her köşesini bugünden alıp çağların ötesine taşıyacak dev projelerimizi, yeşil yatırımlarımızı, yeni yuvalarımızı sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi bize deprem bölgesindeki bunca konutu nasıl yapacaksınız diyenler var. Onlara diyoruz ki; depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden milleti için ilk temelleri atan bu ülke, 55 günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azme de, kudrete de, güce de sahiptir. Evelallah 650 bin yuvayı da kurarız, milletimize sunarız. Onlar ne derse desin biz; Cumhur İttifakı olarak evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaya and içtik ve çok kararlıyız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplu açılış ve TOKİ tarafından yapılan 746 konutun anahtar teslimi yapıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

