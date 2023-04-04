Bakan Kurum: Bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir (2)



DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış ve TOKİ'nin yaptığı konutların anahtar teslim töreninin ardından Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan depremzede vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi. İftarını depremzedelerle birlikte yapan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada depremin ardından büyük bir mücadele verildiğini belirterek, "Aramakurtarma, ardından hızlıca barınma ihtiyaçlarımızı, geçici barınmalarımızı, yardım hizmetlerimizi eş zamanlı yürütmeye gayret gösterdik. Her şeyi iyi mi yaptık? Muhakkak eksiklerimiz var. Ama şunu iyi biliyoruz ki canımızla ve dişimizle, devletimizin tüm imkanlarıyla birlikte sahadaydık. Sizlerin acılarına ortak olmaya gayret gösterdik. Şunu net bilmenizi isterim ki dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşısında emin olun, bu yapılanların belki yarısını bile birçok ülke yapamaz. Devletimiz, emin olun askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken her türlü yardımı yapmıştır. Bundan sonraki süreçte de yapacaktır" dedi.

Programın ardından Bakan Kurum, havayolu ile Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA)Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-04-04 21:51:58



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