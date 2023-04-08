Sivasspor, Başakşehir maçına hazır



SİVAS, (DHA)Spor Toto Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Başakşehir yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak. DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-04-08 15:52:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.