Sivasspor - Başakşehir maçının ardından

Rıza Çalımbay: Kazanmak için her gayreti gösterdik

Erdinç Sözer: Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu

Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Maçın başından sonuna kadar kazanmak için her gayreti gösterdik, her türlü riske de girdik. Son paslarda biraz dikkatli olsaydık, girdiklerimizin yarısını atabilseydik iyi bir şekilde buradan ayrılabilirdik" dedi. Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise, "Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. Her zamanki gibi Sivas'a karşı oynamak kolay değildi. Bugün böyle bir netice çıktı. Kazanabilirsin, yenilebilirsin. Bu maç berabere. Bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Süper Lig'in 28'inci hafta maçında Sivasspor'un kendi sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından her iki takımında teknik direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN HER GAYRETİ GÖSTERDİK"

Takımından memnun olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar kazanmak için her gayreti gösterdik, her türlü riske de girdik. Maçta da çok çok iyi oynadık. Çok iyi pozisyonlar yakaladık, maalesef önemli hatalarımızdan bir tanesi yediğimiz gol. İkincisi de kaçırdığımız goller ve son paslar. Onları maalesef yapamadık, son paslarda biraz dikkatli olsaydık, girdiğimiz pozisyonların yarısını atabilseydik iyi bir şekilde buradan ayrılabilirdik. Bazı şeyleri çözemiyoruz, hakem hatalarını. Bugün de hakem arkadaşımız yine zaman zaman beklenmedik hatalar yaptı. Bize İstanbulspor maçında verilen bir penaltı var, bu penaltı vermediği penaltıyla hemen hemen aynı. Sivas'ta hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmadık, özellikle de hakem arkadaşlarımıza. Ama maalesef onlar bize pek saygılı davranmıyorlar. Bizim pozisyonlara pek dikkat etmiyorlar. Şimdi tekrar başka bir maça götürmeyeyim, bariz golü bile VAR'da çözemediler. Hiç bir yerde de çözemediler, Sivas'ın puanı gitti, hiç kimsenin de umurunda olmuyor, kimse de ilgilenmiyor. Hakem arkadaşlardan bu yüzden bayağı sıkıntı yaşıyoruz. VAR'ı daha iyi kullanabilirler ve bizim de puanlarımız gitmez. Bu maçta da hakem arkadaşımızın 1-2 tane hatası oldu. Ama biz yolumuza yine aynı şekilde devam edeceğiz, hiç kimseye saygısızlık yapmadan ama bizim gösterdiğimiz saygıyı onların da göstermesi gerekiyor. Bizim istediğimiz tek şey onlara gösterdiğimiz saygıyı onların da bize göstermesi. Kimseden bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz." dedi.

"BEKLEDİĞİMİZ GİBİ ZOR BİR MAÇ OLDU"

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise, "Beklediğimiz gib zor bir maç oldu. Her zamanki gibi Sivas'a karşı oynamak kolay değildi. Biz ilk devre oyuna sahip çıkmak istedik, oynamak istedik. Ama bugün çok top kaybımız vardı. Top kayıpları bizi çok çok yordu. Basit bir hatadan gol yedik ve daha çok baskı yapmak istedik. Daha çok öne oynamak istedik ve duran toptan beraberliği bulduk. Her zamanki gibi Sivas maçı çok zor. Biz bu hafta Galatasaray maçı, kupa maçı bizi çok zorlamıştı. Çok enerji verdik. Tabii bazı oyuncularımız yorgundu. Onun için bir beraberliği kabul etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız elinden geleni verdi. Çok büyük bir emek verdi. Bugün böyle bir netice çıktı. Kazanabilirsin, yenilebilirsin. Bu maç berabere. Bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

