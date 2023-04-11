Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; 4 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yağmurlu havada, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Köklüce mevkisinde meydana geldi. Oktay Beytekin (36) yönetimindeki 60 DR 342 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da motor kısmı alev aldı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, kazada sürücü ile Ümmü Gülsüm Uçar (47), Medine Ergül (39) ve Müzeyyen Beytekin (68) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-04-11 15:59:02
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