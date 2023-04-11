Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı



SİVAS, (DHA)Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde geçen pazar günü kendi sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Sivasspor 1 günlük iznin ardından top başı yaparak Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından topla dayanıklılık çalışmaları yapan takım, son bölümde ise dar alan pas çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Giresunspor ile Sivasspor 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-04-11 18:41:41



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