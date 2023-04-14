Ayı yavrusu, köy yolunda cep telefonu ile görüntülendi

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Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde köy yolunda yiyecek arayan ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Pusat köyü yolunda kamyonet ile gezmeye çıkan Ahmet Şahin ve arkadaşı Erdi Özarslan'ın önüne aniden ayı yavrusu çıktı. Yiyecek aramak için yola çıktığı düşünülen yavru, bir süre aracın önünde koştu, ardından da yol kenarındaki kayalıklara çıkarak gözden kayboldu. Ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS

2023-04-14 10:55:40



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