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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Bölge barışı için çok önemli bir seçim

DHA

Bakan Kirişci: Bölge barışı için çok önemli bir seçim


Hüsnü Ümit AVCIArife DEFNE ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili, "Bu seçim sadece ülkemiz için değil, ülkemize bel bağlamış mazlum coğrafyalar için de dünya barışı için de bölge barışı için de çok önemli bir seçim" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bir dizi ziyaret ve açılışlar gerçekleştirmek üzere Sivas´a geldi. Bakan Kirişci ilk olarak Sivas Valiliği´ni ziyaret etti. Burada, tarihi binada Vali Yılmaz Şimşek´i ziyaret eden Bakan Kirişci daha sonra Sivas Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen Çocuklar İçin İftar Vakti Tekne İftarı programına katıldı. Programa Bakan Kirişci´nin yanı sıra eşi Hanife Kirişci, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Programda hediye çekilişinde ismi çıkan çocuklara Bakan Kirişci hediyelerini verdi. Bakan Kirişçi daha sonra ise Sirer ve Atatürk Caddesi´nde bulunan esnafı ziyaret ederek sohbet etti.
Sivas Belediyesi´ni de ziyaret eden Bakan Kirişci´ye burada dişi ve erkek olmak üzere 2 Kangal köpeği yavrusu hediye edildi. Açıklamada bulunan Bakan Kirişci, tarım sektörüne yapılan her türlü yardım ve desteğin karşılık bulduğunu belirterek, "Bu sektör, bu ülkenin milli güvenlik meselesi olan gıda ve tarımla ilgili konularda ayrışmasını sağladı. Bizim dışımızdaki ülkeler bu konularda sıkıntı yaşarken, biz bugün ülke olarak hem kendi insanımız olan 85 milyonu doyuruyoruz hem de 85 milyon dışında ülkemizi ziyaret eden 50 milyondan fazla misafiri ve turisti ağırlıyoruz. Yine Türk Hava Yolları'mızın 185 milyon yolcusunu doyuran yine bizim sektörümüz. Yetmez diyoruz, bir de ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
'BÖLGE BARIŞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM'
Bakan Kirişci, Sivas Belediyesi ziyaretinin ardından Valilik Ek Bina Konferans Salonu´nda düzenlenen Sivas Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı da çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıya il ve ilçe tarım müdürleri, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı. Burada konuşan Bakan Kirişci, 14 Mayıs'ta önemli bir seçimin gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Bu seçim sadece ülkemiz için değil, ülkemize bel bağlamış mazlum coğrafyalar için de dünya barışı için de bölge barışı için de çok önemli bir seçim. Yani bunu laf olsun diye söyleyen birisi değilim. Hiçbir dönemde olmadığı kadar Türkiye, dünya barışı açısından kritik öneme haiz bir ülke haline geldik. Bu durup dururken olmadı. Bu Türkiye'nin ekonomik alanda, siyasal alanda, sosyal alanda, savunma sanayinde eğitimde, sağlıkta, tarımda, ulaşımda aklınıza gelebilecek her alanda katettiği mesafeden kaynaklı olan bir durumdur. 'Ben yiğidim' demek ile yiğit olunmaz. 'Ben buranın ağabeyiyim' demekle ağabeyi olunmaz. Kendi bütçesine göre yaptığı yardımlar noktasında ilk sırada yer alan bir ülke olmamız da bir rastlandı, bir tesadüf değil." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Bakan Kirişci hibe desteği alan girişimcilere hibe çeklerini takdim etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2023-04-15 17:20:57

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