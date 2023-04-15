Bakan Kirişci: Bölge barışı için çok önemli bir seçim (2)



'TAHIL KORİDORU, HUZUR KORİDORU HALİNE GELDİ'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sivas'taki temasları kapsamında valilik bünyesinde yapımı tamamlanan Süt İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, tahıl koridorunun sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya nefes aldırdığını belirterek, "Bu koridor sadece tahıl ve gıda alanında bir koridor olmanın ötesinde dünyayı rahatlatan bir huzur koridoru, bir güvenlik koridoru ve ekonomik bir rahatlığı beraberinde getiren bir koridor haline geldi" dedi.

Konuşmanın ardından Süt İşleme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kirişci son olarak ise Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 10 ilden Sivas'a gelerek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan depremzedeler ile birlikte iftar yaptı. (DHA)Hüsnü Ümit AVCIArife DEFNE ARSLANAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIArife DEFNE ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-04-15 21:34:18



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