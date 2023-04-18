Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını devam etti



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, kendi evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 20 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-04-18 18:32:47



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