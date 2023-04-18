Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Ömer D. (28), çıkan tartışmanın ardından tabancayla kayınbiraderlerinden Abdullah Polat'ı (20) başından vurarak öldürdü, Ömer Polat'ı (27) da yaraladı. Aynı tabanca ile intihara kalkışan Ömer D., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 4'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı. Ömer D., eşi Gamze D. ile boşanma aşamasında olması nedeniyle bir süredir husumet yaşadığı kayınbiraderleri Abdullah Polat ile Ömer Polat'ın evine gitti. Ömer D. ile kayınbiraderleri arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Ömer D., iddiaya göre üzerindeki tabanca ile rehin aldığı kayınbiraderlerinden Abdullah Polat'ı başından vurarak öldürürken, Ömer Polat'ı ise yaraladı. Ardından kendi başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan Ömer Polat Numune Hastanesi'nde, Ömer D., ise ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ömer D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kayınbirader Ömer Polat'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah Polat'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-04-18 18:59:55



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