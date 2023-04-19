Halk efsanesine defineci tahribatı



Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta halk arasında Battal Gazi'nin silah arkadaşı olarak bilinen, 7'nci yüzyılda İslamiyet'i yaymak için fetihlere katıldığı rivayet edilen Ahmet Turani Gazi'nin türbesi, kaçak definecilerin uğrak yeri oldu. Türbenin yakınlarında, üzerinde Ahmet Turani Gazi'nin atının ayak izleri olduğu öne sürülen kaya, tahrip edildi.

Halk arasında Battal Gazi'nin silah arkadaşı olarak bilinen, 7'nci yüzyılda İslamiyet'i yaymak için Anadolu'da fetihlere katıldığı rivayet edilen Ahmet Turani Gazi'nin, il merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Soğuk Çermik Kaplıcası yanındaki tepede bulunan türbesi, son zamanlarda kaçak definecilerin uğrak yeri oldu. Türbenin yakınlarında, üzerinde Ahmet Turani Gazi'nin atının ayak izleri olduğu öne sürülen kaya, definecilerce tahrip edildi. Tahribatın ardından kayadaki izlerin tamamen yok olduğu görüldü. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenlerce sık sık ziyaret edilen bölgedeki tahribat, tepki çekti.

AHMET TURANİ GAZİ

7'nci yüzyılda yaşadığı rivayet edilen Ahmet Turani Gazi, Abdülvehhab Gazi ile Battal Gazi'nin silah arkadaşı olarak biliniyor. Asıl adı 'Ahmer Tarran' olan Ahmet Turani Gazi'nin aynı zamanda Rum asilzadesi olduğu iddia ediliyor. Battal Gazi'nin gücü karşısında Müslümanlığı kabul ettiği söylenen Ahmet Turani Gazi'nin atının ayakları, efsaneye göre; Beypınar köyü Soğuk Ilıca kayalıklara gömülüyor. Mezarının ilerisinde ayak izlerine benzeyen çukurlar bulunuyor. İnanışa göre; bunlar, Ahmet Turani Gazi'nin atının ayak izleri. Söz konusu izlerin karşı kayalıklarda da bulunduğuna inanılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2023-04-19 10:59:06



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