AK Parti Sivas İl Teşkilatı milletvekili adaylarını tanıttı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Sivas İl Teşkilatı milletvekili adaylarını tanıttı 

DHA

AK Parti Sivas İl Teşkilatı milletvekili adaylarını tanıttı 


SİVAS, (DHA)  AK Parti Sivas İl Teşkilatı basın toplantısı ile milletvekili adaylarını tanıttı. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Biz kavga için gelmedik  Bizim işimiz sevgi işidir. Sevgiyi çoğaltmak, arttırmak lazım. Bizim söylemimiz eylemimiz bu olacaktır. İnşallah 5 milletvekili için çalışacağız. Ama sonuçta bize bu terazi neyi hak görürse baş göz üstüne diyeceğiz" dedi.AK Parti Sivas İl Başkanlığı 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili olarak aday gösterdiği 5 adayın tanıtımı için basın toplantısı düzenledi.  AK Parti Sivas İl Başkanlığı 14 Mayıs seçimleri öncesi düzenlenen basın toplantısı ile kentte görev yapan yazılı ve görsel basının temsilcilerine milletvekili adaylarını tanıttı. İl Başkanlığı Konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve milletvekili adayları Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Yüce ve Serdar Öksüm katıldı. "5 MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Siyaset bir yarıştır. Siyaset bir rekabettir ama siyaset kesinlikle bir kavga değildir. Cenabı Allah'a hamdolsun. Sivas'ta hiçbir zaman böyle bir siyaset ne bizim tarafımıza ne de diğer arkadaşlarımız tarafından tercih edilmedi. Bu seçimde de yine inşallah siyaseti bir yarış, bir rekabet olarak göreceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek, her eylemin, her söylemin yanındayız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi zayıflatacak her eylem ve söyleminde uzağındayız. Çünkü biz kavga için gelmedik  Bizim işimiz sevgi işidir. Sevgiyi çoğaltmak, arttırmak lazım. Bizim söylemimiz eylemimiz bu olacaktır. İnşallah 5 milletvekili için çalışacağız. Ama sonuçta bize bu terazi neyi hak görürse baş göz üstüne diyeceğiz. AK Parti denildiğinde istikrar akla gelir değil mi? AK Parti döneminde ikincisi de hizmet gelir. Siz muhalefetten bir tanesinin havaalanı yapacağınız dediğini duydunuz mu? Yirminin üstünde parti seçime gidiyor. Yirmiye yakın bir parti var. Birinden bir havaalanı yapacağız dediğini duydunuz mu? Hastane yapacaksınız dediğinizi duydunuz mu? Hizmet alanına girdiğinde bilirler ki o hizmet deyince akla Adalet ve Kalkınma Partisi gelir. Doğrunun bir asaleti vardır. O asaleti savunmak da bize düşüyor. İstediğimiz şey doğru kararları vermek, doğruya doğru demektir. İnşallah Sivaslı bu ana kadar yapmış olduğu her seçimde o adaleti gösterdi. Bundan sonra da adaletsizlik göstereceğine içinde bir karar vereceğini hiç şüphemiz yoktur diyorum. Cenabı Allah hem milletimizin hem de Sivas'ımızın yolunu, bahtını açık eylesin diyorum" dedi. 'MİLLETVEKİLLERİMİZİ YÜKSEK OYLA MECLİSE GÖNDERECEĞİZ'
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Seçime 25 gün kaldı. İnşallah milletimiz bir kez daha Türkiye yüzyılının inşası noktasında kararını verecek ve millete hizmet maratonumuz, hız kesmeden devam edecektir. Ben seçimlerin Sivas'ta demokrasiye uygun, kavgasız, gürültüsüz bir şekilde öncelikle geçmesini temenni ediyorum. Bu noktada başta partimiz AK Parti olmak üzere ki biz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürecin sosyolojisine uygun bir seçim kampanyasını yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. İnşallah aynı anlayışla birlikte seçimlerin huzur içerisinde geçmesi noktasında tüm siyasi partiler aynı anlayışla aynı hassasiyetle götürecekler ve inşallah 14 Mayıs'ta son sözü millet söyleyecektir. Biz inanıyoruz ki on dört Mayıs'ta aziz milletimiz, Sivaslı hemşehrilerimiz bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek şekilde destek verecekler ona yol arkadaşı olacak. Milletvekillerimiz de en yüksek oyla meclise göndereceğiz" diye konuştu.
 
Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren ve adaylarla birlikte esnaf ziyaretleri ile ilçeleri ziyaret ettiklerini belirten İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de, "Aynı şevk ve aynı heyecan ile çalışmalarımıza devam ederek önceki seçimlerde de olduğu gibi büyük bir seçim zaferi kazanarak Sivas'ımızda 5 vekilin tamamının size göndereceğimizden hiç şüphemiz yoktur. Partimize gönül vermiş üyelerimiz ve seçmenlerimize aziz Sivas halkımıza, yeni Türkiye yüzyılını dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde armağan edecek. 2023 hedefimize ulaştıktan sonra İlk hedefimiz 2053 ve ardından 2071 olacaktır. Yeni Türkiye yüzü Sivas'ımıza, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 'SİYASET İDDİA İŞİDİR, BİZ İDDİALIYIZ'Konuşmaların ardından milletvekili adayları  Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Yüce ve Serdar Öksüm kendilerini tanıttı. İlk olarak kendini tanıtan Milletvekili adayı Abdullah Güler, seçimin hayırlı olmasını belirterek, "28'inci dönemde doğduğum büyüdüğüm memleketime hizmet etme noktasında Sivas'tan aday olduk. Seçim sürecinin şehrimize ülkemize hayırlı olmasını istiyorum. Medeni, saygı ve birbirini anlayacak ve bu şehrin evladı olarak destek verecek bir seçim sürecinin de yaşanmasını niyaz ediyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta şehrimiz, ülkemiz ve AK Parti açısından önemli bir zaferi hep birlikte yaşayacağız" dedi. 2'nci sıra milletvekili adayı Hakan Aksu ise, "Biz tüm arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, bakanımızla, belediyemizle bu dönem inşallah 5'te 5'i almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ona göre çalışmalarımızı da yapıyoruz. Mücadelemizi ediyoruz. Siyaset iddia işidir. Biz iddialıyız" diye konuştu. 3'üncü sıra milletvekili adayı Rukiye Toy da seçim sürecinde ellerinden geldiği kadar Türkiye yüzyılı için gayret göstereceklerini belirterek, "Sivaslı kadınları Allah nasip ederse mecliste temsil edeceğiz" dedi. 
4'üncü sıra adayı Rüstem Yüce ve 5'inci sıra adayı Serdar Öksüm de 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin Sivas'taki 5 adayını da meclise taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. (DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Sivas / Merkez DHA
2023-04-19 15:24:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta aday tanıtım toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta aday ...
Sivasspor, Trabzonspor maçına odaklandı
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzonspor maçına odaklandı
Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı kolay olmayacak
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı kolay olmayacak
Halk efsanesine defineci tahribatı
YEREL HABERLER Halk efsanesine defineci tahribatı
Sivas'ta MÜSİAD "zimem defteri" geleneğini yaşattı
YEREL HABERLER Sivas'ta MÜSİAD "zimem defteri" geleneğini yaşattı
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile ...
Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladıktan sonra intihar etti (2)
YEREL HABERLER Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini ...
Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ...
GÜNCELLEME - Sivas'ta bir kişi 2 kayınbiraderinden birini tabancayla öldürdü, diğerini yaralayıp intihar etti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sivas'ta bir kişi 2 kayınbiraderinden ...
Sivas'ta otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, ...
Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini ...
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını devam ...
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını ...
Sivas'ta bir kişi 2 kayınbiraderinden birini tabancayla öldürdü, diğerini yaraladı
YEREL HABERLER Sivas'ta bir kişi 2 kayınbiraderinden birini ...
Sivas'ta ulaşımı rahatlatacak köprülü kavşağın yapımına başlandı
YEREL HABERLER Sivas'ta ulaşımı rahatlatacak köprülü kavşağın ...
TİGEM'den safkan Kangal köpeği satın almak için en az 1 yıl bekliyorlar
YEREL HABERLER TİGEM'den safkan Kangal köpeği satın almak için en az ...
Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Ulaş'ta ilk oruçlarını tutan çocuklar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Ulaş'ta ilk oruçlarını tutan çocuklar ödüllendirildi
Sivas'ta Kadir Gecesi idrak edildi
YEREL HABERLER Sivas'ta Kadir Gecesi idrak edildi
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 500 depremzede aileye kuru gıda yardımı
YEREL HABERLER Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 500 depremzede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.