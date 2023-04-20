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Sivas'ta midibüs devrildi: 10 yaralı (2)

DHA

Sivas'ta midibüs devrildi: 10 yaralı (2)


KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Gürün ilçesinde devrilen midibüsteki yaralıların kimlikleri belli oldu. Kazada sürücü Osman Atlas (61) ile yolculardan aynı aileden Bedrettin (65), Hüseyin (57), Hikmet (41), Mehmet Şair (53), Abdülbasit (51), Gökhan (32), Bilal (34), Abidin Yaprak (51) ve İsmail Kamburoğlu (61) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Gökhan Yaprak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-04-20 09:40:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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