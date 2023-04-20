Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü İmranlı ilçesinde Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağdı.

İl genelinde yağmurun etkili olduğu Sivas'ta, Kızılırmak Nehri'nin doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağışı görüldü. İmranlı ilçesi Kasaplar köyünde yağmur sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yağan kar nedeniyle arazi beyaza büründü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-04-20 17:58:37



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