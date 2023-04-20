Sivasspor - Trabzonspor: 4-1



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)-

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Erdoğan (Dk. 84 Njie), Hakan (Dk. 72 Ulvestad), Charisis (Dk. 89 Robin), Gradel, Saiz (Dk.84 Cofie), Yatabare (Dk.89 Caicedo)

TRABZONSPOR: Uğurcan Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Markovic (Dk. 65 Naci Ünüvar), Doğucan (Dk.65 Umut), Siopis, Bardhi (Dk. 79 Lahtimi), Yusuf (Dk. 29 Denswil), Gomez (Dk. 46 Hamsik)

GOLLER: Dk. 27 (P) ve Dk. 58 Saiz, Dk. 37 Erdoğan, Dk. 90+3 Caicedo (Sivasspor), Dk. 11 Markovic (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 22 Larsen (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Ziya (Demir Grup Sivasspor), Denswil (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 34'e yükseltirken, Trabzonspor 45 puanda kaldı. Konuk ekip, ilk yarıda Larsen'in kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Hafta içerisinde anlaşma sağlanan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ilk kez takımının başında sahaya çıktı.

11'inci dakikada Yusuf'un pasında sağ kanattan ceza alnına giren Markovic'in çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

21'inci dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu Erdoğan kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi.

22'nci dakikada sağdan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda Yatabere'nin kafa vuruşunda Uğurcan topu çizgiden çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Hakan, kale önünde Larsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem bu pozisyonda Larsen'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

27'nci dakikada penaltı atışını kullanan Saiz, top ve kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

32'nci dakikada sağ kanattan hareketlenen Erdoğan'ın yerden ön direğe çevirdiği topa Yatabare dokundu, top az fakla yandan auta gitti.

34'üncü dakikada yine Erdoğan sağ kanattan ceza alanına yüksek orta gönderdi. Yatabare'nin yükselip kafa vuruşunu yaptığı top üstten auta gitti.

37'nci dakikada sağ kanattan Gradel'in uzak köşeye ortaladığı topa Erdoğan kafa vuruşunu yaptı, savunmanın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-1.

42'nci dakikada soldan Gradel'in ortasında Goutas'ın kafayla kaleye gönderdiği topta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

58'inci dakikada ön alanda Charisis baskıyla kazandığı topu ceza alanı önünde uygun durumdaki Saiz'e aktardı. Saiz'in yerden düzgün vuruşunda top köşeden filelerle buluştu: 3-1.

64'üncü dakikada Murat'ın pasında sağan Erdoğan hareketlendi, yerden ceza alanına gönderdiği topa Yatabare topuğuyla dokundu, kaleci Uğurcan son anda topu çeldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

72'nci dakikada Hakan'ın pasıyla ceza alanına giren Saiz, topuğuyla Gradel'i gördü, sol çaprazdan Gradel'in sert şutu az farkla auta gitti.

78'inci dakikada Bartra'nın pasında sol kanatta topla buluşan Naci'nin ceza alanı içinde aşırtma vuruşunu kaleci Ali Şaşal üstten kornere çeldi.

81'inci dakikada sağdan hareketlenen Yatabare ceza alanına girdi, yerden vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

90+3'üncü dakikada solan Gradel çalımlarla getirdi, ceza alanında Caicedo'ya aktardı. Onun altıpas içinde dönerek yaptığı vuruşta top bir kez daha filelerle buluştu: 4-1.

Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-04-20 22:39:52



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