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Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

DHA

Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra Antalya'ya giderek kampa girecek. 
Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-04-23 12:12:01

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