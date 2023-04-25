Dükkana girip, ürünlere çamaşır suyu ile motor yağı döken eski çalışana çifte ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dükkana girip, ürünlere çamaşır suyu ile motor yağı döken eski çalışana çifte ceza

DHA

Dükkana girip, ürünlere çamaşır suyu ile motor yağı döken eski çalışana çifte ceza


Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hac malzemeleri satan dükkana girip, elbiselere çamaşır suyu, esanslara ise motor yağı döken eski çalışan Hasan Şahin, 2 farklı suçtan hapis ve para cezasına çarptırıldı.
Eskikale Mahallesi Ulu Camii Sokak'ta hac malzemeleri satışı yapan Volkan Yıldız, 10 Haziran 2021 günü iş yerinde çalışırken elbiselerde leke olduğunu fark etti. Elbiselere çamaşır suyu döküldüğünü anlayan Yıldız, güvenlik kamerasını kontrol etti. Dükkana gece saatlerinde birinin anahtar ile girdiğini gören Yıldız, polise haber verdi. Şüphelinin eski çalışan Hasan Şahin, olduğu tespit edildi. Yıldız'ın suç duyurusunun ardından Hasan Şahin hakkında Sivas 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dükkana girip, elbiselere çamaşır suyu, esanslara ise motor yağı döken Şahin, yargılama sonunda suçlu bulundu. 2 yıl sonra karara bağlanan davada; Şahin, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, 6 bin lira para cezasına çevrildi. Ayrıca 'mala zarar verme' suçundan da 2 bin lira para cezası verildi.
'BANA YAPILMIŞ BİR KOMPLO'
Mahkemede savunma yapan Hasan Şahin, suçu kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki ben değilim. Bu benim ticaretten çekilmem için yapılan bir komplodur. İş yerinin anahtarları bende mevcuttu. Ancak bu anahtarları teslim ettim. Hatta bu konuda ses kaydı vardır. İşten çıkarıldığım günün ertesi günü bu anahtarları teslim ettim. Atılı suçları işlemedim" dedi.
'ADALET YERİNİ BULDU'
Dükkan sahibi Volkan Yıldız ise karara sevindiğini belirterek, "Pandemi sürecinde dükkanımıza girmişti. Tabii o zaman kamera görüntülerini almıştık ve şikayetçi olmuştuk. 2 yılın sonunda artık bir karar çıktı. Karar da bizim lehimize geldi. Bu işi yapanın eski elemanımız olduğu ortaya çıktı. Adalet yerini buldu. Kendisine hapis cezası verildi. Ceza da maddi bir cezaya döndü. İnşallah bundan sonraki süreçte de maddi, manevi tazminat davamızı açacağız. Kendisi suçu kabul etmiyordu, 'ben yapmadım' diyordu. Biz de adalete güvendik. Elimizdeki bütün delilleri ortaya sunduk. Haklının biz olduğu ortaya çıktı. Kayıtları ilk başta izlediğimizde onun olduğunu tespit ettik. Esanslarımıza motor yağı dökmüştü. Elbiselerimizin üzerine çamaşır suyu dökmüştü" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS
2023-04-25 11:12:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyun sahneleyecek
YEREL HABERLER Sivas Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyun ...
ORAN, Sivas'ta kadın istihdamına destek için unlu mamuller üretim tesisi kurdu
YEREL HABERLER ORAN, Sivas'ta kadın istihdamına destek için unlu ...
Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ...
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivasspor'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivasspor'da bayramlaşma programı düzenlendi
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk ...
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, görevini temsili olarak depremzede öğrenciye devretti
YEREL HABERLER Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, görevini temsili ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle ...
Rıza Çalımbay görevini depremzede Abdullah'a devretti
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay görevini depremzede Abdullah'a devretti
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını ...
Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
Ulaş Müftülüğü, Belen'de depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıttı
YEREL HABERLER Ulaş Müftülüğü, Belen'de depremzede çocuklara bayram ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.