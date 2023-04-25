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Sivas'ta YHT heyecanı

DHA

Sivas'ta YHT heyecanı


Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında son hazırlıklar tamamlandı. AK Parti Milletvekili Abdullah Güler, "Bu yatırımla birlikte bölgemiz inşallah hem ticari hem sanayi kuruluşları açısından büyük bir etkiye sahip olacak. Ticari hayata büyük bir canlılık sağlayacağını düşünüyorum" dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Sivas'a gelerek açılışını yapacağı Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında ve Sivas YHT Garı'nda son hazırlıklar tamamlandı. Proje ile Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. 
Proje ve açılış hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili ve yeni dönem Sivas milletvekili adayı Abdullah Güler, Sivas'ın bu müjdeyi yıllardır beklediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız yarın Ankara´dan 12.00 gibi yola çıkacak. İlk etapta Kırıkkale´de, daha sonra Yozgat´ta ve akşam 17.00 sıralarında Sivasımızda karşılayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Yaklaşık 2 saatlik bir süre de Ankara-Sivas arasında seyahat tamamlanmış olacak. Büyük bir dönüşüm sağlayacağını düşünüyorum. İç ve dış turizm açısından, uzak doğu ülkelerindeki özellikle Ankara uçuşlu yabancıların da Sivas´a 2 saatlik mesafede ulaşacaklarını ve bu şekilde açık hava müzesi şeklindeki kentimizin de turist çekeceğini, aynı zamanda ticari hayata da büyük katkıları olacağını düşünüyorum. 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım listesine baktığımızda cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu görüyoruz. 64 milyarlık büyük bir yatırıma Sivasımız bu şekilde kavuşmuş olacak. Bu yatırımla birlikte bölgemiz inşallah hem ticari hem sanayi kuruluşları açısından büyük bir etkiye sahip olacak. Ticari hayata büyük bir canlılık sağlayacağını düşünüyorum" dedi. 
'ERZİNCAN-ERZURUM HATTI DA YAPILACAK'
YHT hattının Sivas'tan sonraki etabının da devam edeceğini belirten Güler, "Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, ilerleyen zamanlarda belki 10 yıllık zaman diliminde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidebilecek büyük bir İpek Yolu projesinin ayağında önemli bir yatırım projesi olacağına inanıyorum. Tahmini önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Erzincan-Erzurum bölgesi, daha sonraki yıllarda da Orta Asya'ya gidecek. Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetlerinde bu bağlantıyı kuracak ve aynı zamanda kardeş cumhuriyetlere de bu hızlı tren yatırımlarıyla beraber çok daha büyük ortaklık ve iş birliği gelişecektir" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit Avcı-Arife Defne ARSLAN
2023-04-25 15:11:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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