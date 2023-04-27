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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı

DHA

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta dün açılışı yapılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT), bu sabah ilk ücretsiz seferini gerçekleştirdi.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının dün hizmete açılması ile sabah saatlerinde bilet gişelerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, 1 ay boyunca ücretsiz olacak seferler için bilet kuyruğuna girdi. Yozgat, Kırıkkale ve Ankara'ya gitmek isteyenler, saat 08.00'de hareket edecek trene bindi. YHT'nin bölge için önemli bir yatırım olduğunu belirten yolcu Abdullah Koçak, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu 20 yılda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini kutluyorum. Anadolu'ya da bu hizmetlerden dolayı çok yatırım geleceğini düşünüyorum" dedi. Ankara'ya giden Bahattin Danış ise "Sivas olarak yıllarca bunu bekledik. Çok mutluyuz. Bu zamana nasip oldu. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu Sivas için büyük bir nimet" diye konuştu. Ankara'ya 1 günlüğüne gezmek için gittiğini söyleyen Saliha Kaya da "Biz de bugün deneyeceğiz. Gün içerisinde geri dönüş yapacağız. Seferlerin ücretsiz olması da güzel bir şey" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-04-27 09:05:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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