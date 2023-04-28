Sivas'ta minibüs, bariyerlere çarptı; 4 yaralı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,(DHA)-SİVAS'ta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Kaza, 08.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Kovalı mevkisindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Aksaray'dan Sivas'a bir asker yakınlarının yemin töreni içen yola çıkan Üçler Yiğit (55) yönetimindeki 10 Z 5430 plakalı minibüs, iddiaya göre kavşağa hızlı girince kontrolden çıktı. Yolun sol tarafındaki bariyerlere çarpan minibüs, bir süre sürüklendikten sonra durdu. Kazada sürücü ile araçtaki Aliye Korkmaz, Atiye Korkmaz ve Saliha Yiğit yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-04-28 10:08:54
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