Sağanak, zincirleme kazaya neden oldu

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı zincirleme kazada, araçlar hasar gördü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gültepe Mahallesi SivasAnkara kara yolu 4 Eylül Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Aniden etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 hafif ticari araç, 2 otomobil ve 1 minibüs birbirine çarptı. Hasarlı kaza nedeniyle Sivas-Ankara kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla trafik, tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-04-28 16:57:51



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