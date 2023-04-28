Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen son antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-04-28 17:55:26



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