Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

SİVASSPOR: Ali Şaşal (Dk. 46 Muammer Zülfikar), Murat (Dk. 75 Caicedo), Appindangoye, Goutas, Ziya (Dk. 46 Njie) Hakan (Dk.46 Ulvestad), Charisis (Dk. 66 Robin Yalçın), Erdoğan, Gradel, Saiz, Yatabare

FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi Samuel (Dk. 79 Alioski), Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao (Dk. 79 Mert Hakan), İrfan Can , Arda (Dk. 46 İsmail), Ferdi, Pedro (Dk. 69 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 14 Rossi)

GOLLER: Dk. 22 Rossi, Dk. 45+1 Dk. 45+10 Ferdi (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 45+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Osayi Samuel, Arao, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. İrfan Can Kahveci'nin ilk yarı sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 67'ye çıkararak zirve takibini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

4'üncü dakikada sağdan hareketlenen Erdoğan ceza alanına girerken Samet'in müdahalesyle yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

8'inci dakikada Arda'nın savunma arkasına aşırttığı topa Valencia kaleci ile birlikte yükseldi. İki futbolcu da bu pozisyonda yerde kalırken, hakem kaleci Ali Şaşal'a faul yapıldığı tespitinde bulundu. Pozisyonda sakatlanan ve boyunluk takılan Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22'inci dakikada sağ kanattan Serdar Aziz'den aldığı topla hareketlenen ve önünü boşaltan Rossi, ceza alanı içine girdikten sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-1.

31'inci dakikada orta alanda Yatabere'nin pasında sağdan Erdoğan hareketlendi. Ceza alanına yaklaşırken sert vurdu, uzak köşeden top auta gitti.

32'nci dakikada soldan Arda'nın ceza alanına paralel gönderdiği topa kale önünde hamle yapan Pedro dokunamadı.

42'nci dakikada sağdan Gradel'in ceza alanına ortasına Yatabare ve Hakan dokunamadı. Savunmadan seken top kornere çıktı.

43'üncü dakikada Fenerbahçe soldan etkili geldi. Ceza alanına hareketlenen Rossi, Arda'yı gördü. Önünü boşaltıp vurmayı deneyen Arda'nın şutu savunmadan sekti, bir kez daha tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı.

45'inci dakikada soldan İrfan Can çalımlarla ceza alanına yaklaştı, ön alana gönderdiği plase topa, yakın mesafeden Ferdi dokundu ve ağlarla buluşturdu: 0-2.

45+5'inci dakikada Saiz'e yaptığı müdahale sonrasında İrfan Can Kahveci'ye hakem sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Zorbay Küçük, rakibine tekme attığı gerekçesi ile sarı kartı iptal ederek, İrfan'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı.

45+6'da Gradel'in soldan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topa Goutas vurdu, top yandan auta gitti.

45+9'da Pedro'nun pasında soldan ceza alanına giren Peres'in yerden vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

45+10'da Ferdi'nin pasında orta alanda topla buluşan Arda'nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal'ın sektirdiği topu iyi takip eden Ferdi, yaptığı düzgün vuruşla farkı 3'e çıkardı: 0-3.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Ferdi kullandı. Ceza alanına ortaladığı topa Pedro kafa vuruşunu yaptı, top direğin yanından auta çıktı.

52'nci dakikada sağdan hareketlenen Murat, Saiz'i gördü. Onun arka direğe ortasında Gradel'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

62'nci dakikada sağdan Njie'nin ortaladığı topa gelişine Gradel vurdu, uzak köşeye giden topu kaleci İrfan Can çeldi.

63'üncü dakikada ceza alanı dışından Saiz'in sert şutunu kaleci İrfan Can üstten kornere çeldi.

76'ncı dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına attığı uzun topa iyi hareketlenen Caicedo ceza alanına girdikten sonra vuruşunu yaptı, uzak kale direğine çarpan top filelerle buluştu: 1-3.

86'ncı dakikada sağdan Rossi'nin pasında topu kontrol eden Mert Hakan'ın ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor maçının ilk 11'ine göre 4 farklı isimle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte bir önceki maçtan farklı olarak Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres ve Arao mücadeleye ilk 11'de başladı.

VALENCIA, AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia, ambulansla hastaneye götürüldü. Golcü oyuncunun bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı tomografi çekildiği belirtildi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-04-29 21:25:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.