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Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından


Eraydın AYTEKİN Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. 
Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "11'e 11 oynanırken daha iyi olan taraftık. Pozisyonları ve golleri de bulduk. Ancak sonrasında kırmızı kart pozisyonu oldu. İkinci yarı geri çekilip, alan daralttık. Biz 1 kişi eksik şekilde skoru korumaya çalıştık. Bugünkü hedefimiz galip gelmekti. Oyuncularımı tebrik ediyorum Taktik anlamda iyi oynadılar. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların desteği bizim için çok önemliydi. Bizim Galatasaray ile farkı kapatmak için bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda başarı olmak istiyorsak oynadığımız maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor" dedi. 
"KUPA MAÇI DAHA ZOR OLACAK"
4 Nisan'da Sivasspor ile oynayacakları kupa maçının da zor geçeceğini vurgulayan Jesus, "Kupa maçında aynı şekilde oynarlar mı bilemiyorum ama o maçın daha zor olacağını bekliyorum. Umarım oyuncularımız bugünkü gibi akıllı bir oyun sergilerler. Bir kaç günümüz var, Valenciya bugün talihsiz sakatlık yaşadı. Diğer sakat oyuncularımızın da hazır duruma geleceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı. 
"VALENCİA'NIN DURUMUNA BAKACAĞIZ"
Valencia'nın sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Portekizli teknik adam, "Doktor olmadığım için net bir teşhis belirtemem. Hastaneye gitti ama bilgi sahibi olduğumuz kadarıyla kendine geldi. Bu tür kafaya sert darbeler alındığı zaman 24 saat gözlemlenmesi gerekiyor. Durumuna bakacağız" diye konuştu.
"HAKEMLER BİZE KOLAY KIRMIZI GÖSTERİYOR"
Hakemlerin Fenerbahçe'ye kolay kırmızı kart gösterdiğini ifade eden Jorge Jesus, "Hakemlerin bize kolay kırmızı kart gösterdiğini düşünüyorum. Bu ilk değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil. Bu sene forvet oyuncularımız kırmızı kart gördü. Batsuayi, Pedro atılmıştı. Hakemler kolay kırmızı kartlar gösteriyor. Umarım yarınki Beşiktaş-Galatasaray maçı iyi bir maç olur ve hakemler maçı iyi yönetir. Bizim saha içinde iyi olmamız ve kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı. 
ÇALIMBAY: KÖTÜ GOLLER YEDİK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise final gibi gördükleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Antalya maçından sonra çok kısa bir süre antrenman yaptık. Maça iyi başladık, beklemediğimiz bir anda gol yedik. Bugün en büyük sıkıntı yediğimiz goller. Çok kötü yedik golleri. Hele yediğimiz ilk gol. En büyük yanlışımız ise sahadaki pas hatalarıydı. Top bizdeyken rakibi atağa kaldırdık ve beklemediğimiz goller yedik. Telafi etme şansını gerçekleştiremedik. Rakibin 10 kişi kalması onlara dezavantaj oldu. ikinci yarı baskı yaptık ama olmadı. Basit goller yiyip, isteneni veremezseniz mağlubiyet normal. Beklediğimizin çok altında bir oyun oynadık. Çok hata yapan oyuncular oldu. Beklediğimiz verimi alamadık. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. Tek yapacağımız şey 3 gün sonra oynayacağımız kupa maçı. Tek düşüncemiz o" dedi.
"ALİ ŞAŞAL SAKAT SAKAT OYNADI"
Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda, kaleci Ali Şaşal'ın da sakatlandığını ama oyuna devam ederek hata yaptığını vurgulayan Çalımbay, "Ali orada yanlış yaptı. Valencia ile sakatlandığında oyundan çıkması lazımdı. Doktorlar çıkmasını söylemesine rağmen çıkmamış. Devre arası sorduğumda 'Ayağım ağrıyor ama oynarım diye düşündüm' dedi. Büyük hata. Sakat sakat oynadı. Son yediği gol, elinden kaçırdığı golde ayağından dolayı muhtemelen tam eğilemedi. Ziya da aynı şekilde çıktı. Profesyonel oyuncunun bu tür şeylere izin vermemesi gerekiyor. Hem takıma, hem kendine zarar. Anında çıksa oyundan ağrısı büyümeyecekti, ama maalesef devam etmiş. Sakat sakat devam edince devre arasında çıktı" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Jorge Jesus'un açıklamaları
-Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN Alperen YILDIZ
2023-04-29 22:23:21

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