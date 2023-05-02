Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

SİVAS, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-05-02 20:32:52
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