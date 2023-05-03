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Eski eşini rehin alıp, yaralayan sanığa indirimli cezaya istinaf onayı

DHA

Eski eşini rehin alıp, yaralayan sanığa indirimli cezaya istinaf onayı


Tolga TAHÇI, (DHA)SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde eski eşi Müzeyyen Baykal'ı (37) sokak ortasında rehin alarak bıçakla yaralayan Necmettin Gündüz'e (39) yerel mahkeme tarafından takdir indirimiyle verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası istinafta onandı. Baykal'ın avukatları kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi.
Olay, 8 Aralık 2021'de Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin Gündüz, ilçe merkezinde kısa süre önce boşandığı eşi Müzeyyen Baykal ile karşılaştı. Necmettin Gündüz, cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Müzeyyen Baykal ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan bir gün Gündüz'ün kızına 'Annenle beraber öleceğiz'  mesajı attığı, aynı gün sosyal medyadan 'Birlikte öleceğiz' isimli hesaptan durum yaparak 'Öleceksin' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan sanığın 'Gül öleceğiz, öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, birlikte öleceğiz' paylaşımlarının ekran görüntülerinin olduğu da iddianamede yer buldu. Sanık Gündüz hakkında Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.
MAHKEME İNDİRİM UYGULADI
Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Necmettin Gündüz, "Boşanma sürecinde çocuklarımızın velayetini istemedi. Bu nedenle çocukların velayeti bana verildi. Olay günü kızımı görmek amacıyla İstanbul'dan uçakla Kayseri'ye, Kayseri'den de taksiyle Şarkışla ilçesine geldim. Eski eşimi İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında kaldırımda görünce beni aldatmaları, çocukların velayetlerini istememesi hususları aklıma geldi ve kasaptan satın aldığım bıçakla koşarak yakaladım. Eski eşimin kalçasına vurmak isterken yere düşmesi nedeniyle bıçak darbesi karın bölgesine geldi ve yaralandı. Amacım müştekiyi öldürmek ya da yaralamak değildi" dedi.
Geçen aralık ayında görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanığı 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, olayın teşebbüste kalması sebebiyle ceza 16 yıla çevrildi. Heyet, daha sonra sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
YARGITAY'A TAŞINACAK
Sanık avukatının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, itiraz nedenlerinin yerinde olmadığına kanaat getirdi. Daire, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanığa verilen ceza miktarı, dosya içeriği ve mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğuna vurgu yapı ve Yargıtay yolu açık olmak üzere yerel mahkemenin kararını onadı.
Kararı değerlendiren Baykal'ın avukatlarından Elif Büşra Berber, "Sanık boşanmış olduğu eşini öldürme niyetinde olduğunu müşterek çocuklarına ve çevresine defalarca söylemiş olmasına rağmen yerel mahkeme sanığına haksız tahrik indirimi uygulamıştır ve İstinaf Mahkemesi de bu kararı uygun bulmuştur. Müşteki vekilleri olarak kararı temyiz edeceğiz. Sanığın indirimsiz ve alt sınırdan uzaklaştırılarak ceza alması için çabalayacağız" dedi.
Avukat İslam Gezer ise "Hiçbir söylem kadına karşı şiddeti haklı kılamaz, normalleştiremez. Sanığın sığınmaya çalıştığı savunmaların ve söylemlerin boşa çıkacağına inancımız tamdır.  Kadınların eşlerinden gördükleri şiddet boşanmadan sonra da devam etmekte ve kadınların yeni bir hayat kurmalarını engellemekte, hayata tutunmalarının önüne geçmektedir. Verilecek olan kararın tüm bu bilinenleri yıkmasını, bu süregelen düzeni kaldırıcı emsal bir karar olması için mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Sivas Tolga TAHÇI
2023-05-03 10:44:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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