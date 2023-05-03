Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından



Arife Defne ARSLAN Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugün VAR net bir penaltımızı vermedi, vermek istemedi. İkinci maçta daha iyi mücadele ederek finale çıkmak istiyoruz" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Ortada bir maç geçti. İki takım da isteğine ulaşamadı" dedi.

Sivasspor, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün lehlerine bir penaltının verilmediğini ifade ederek, "Maçı teknik ve taktik olarak değerlendirmeden önce VAR hakkında konuşmak istiyorum. VAR, bugün nasıl penaltımızı görmedi? Sahadaki hakem görmeyebilir. O pozisyonda King düştü ama VAR nasıl göremiyor? Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum demiştim ama bugünkü pozisyondan sonra susmak imkansız. Ayrıcalıklı 4-5 hakem ekran başında, nasıl göremiyorlar. Çok net bir penaltı. Vermedi VAR, çünkü vermek istemedi. Maça gelince ilk yarıda Joao ve Ferdi ile girdiğimiz pozisyonlar vardı. Defansif anlamda kuvvetliydik. İkinci maçta daha iyi mücadele edip finale çıkmak istiyoruz taraftarımızın desteğiyle. Sivasspor da iyi bir takım. Zor bir mücadele olacak" dedi.

"VALENCIA'NIN BİR SONRAKİ MAÇTA OYNAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Valencia'nın bir sonraki maçta oynayabileceğini belirten Jesus, "Valencia, ilk maçta sakatlık yaşamıştı. Kas sakatlığı değildi, uzun bir sakatlık değil. Bugün bireysel antrenmanlara başladı. Bir sonraki maçta oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ÇALIMBAY: ORTADA BİR MAÇTI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise her iki takımın da avantaj yakalamak için oynadığını belirterek, "Fenerbahçe de biz de galibiyete oynadık. Kapanmak gibi bir şey düşünmedik. Aynı zamanda 3 gün önce oynadığımız maçın rövanşıydı. Ortada bir maç geçti. Çok iyi bir mücadele vardı. Kısır pozisyonlar oluştu. İki takım da istediğine ulaşamadı. Artık ikinci maça bakacağız. Bizim için dezavantaj gibi ama Avrupa maçlarında da böyle deplasman maçları oynadık. Fenerbahçe maçları her zaman zor, iyi bir taraftara ve çok iyi oyunculara sahipler. Biz bugün daha önceki maçtaki hataları yapmadık. İyi mücadele ettik. Hem rakip hem biz 1-2 pozisyon yakaladık. Ortada geçen bir maçtı. Tek amacımız rövanştaki maçı iyi bir şekilde tamamlamak" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jorge Jesus'un açıklamaları

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-05-03 23:34:26



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