İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİİRT'in Pervari ilçesinde 2020 yılında şehit olan polis memuru Muhammed Demir'in cenaze görüntülerinin yer aldığı İYİ Parti reklam videosuna, şehit ailesinin başvurusu üzerine mahkeme tarafından erişim engeli getirildi.

İYİ Parti'nin hazırladığı ve bazı televizyon kanalları, internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan reklam videosunda 2020 yılında terör örgütü PKK tarafından Siirt Pervari'de şehit edilen özel harekat polis memuru Muhammed Demir'e ait cenaze görüntüleri yer aldı. Durumdan rahatsız olan şehidin Sivas'ta yaşayan ailesi, videonun kaldırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sivas 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi videoya erişimin engellenmesi kararı verdi. Aile, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde konuyla ilgili açıklama yaptı.

'BİZİ ALET ETMESİNLER'

Şehidin annesi Dilber Demir "Bizden izin almadılar. Bundan çok rahatsız olduk. Geri kaldırılması için dava açtık. Bu da kabul oldu. Bizi siyasi propagandalara alet etmesinler" dedi.

Şehidin babası İbrahim Demir ise, "Oğlumun reklamlarda kullanmasını istemiyorum. Bunların bir an önce kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-05-04 14:12:00



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