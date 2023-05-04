Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı



Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) Sivas'ta Mehmet Emin Alpak Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. 275 kadın, 322 erkek olmak üzere toplam 597 sporcunun katıldığı şampiyona 7 Mayıs Pazar günü madalya töreniyle sona erecek.

Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası'nın açılış töreni, 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcular ve antrenörler katıldı.

Törende konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sivas'ın Türk sporundaki yerinin önemli olduğunu söyledi. Türk spor tarihinde birçok şampiyonun çıktığı Sivas'ta bu organizasyonu düzenlemekten son derece mutlu olduklarını söyleyen Ünlü, "Sivas birçok halterci yetiştirdi. Sivas bu organizasyonlara aşinadır. Her zaman da güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. İnşallah bundan sonra da böyle olacaktır" dedi.

Organizasyon, 7 Mayıs Pazar günü madalya töreniyle sona erecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sporculardan görüntüler

Halter kaldırma görüntüleri

Talat Ünlü röportajDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-05-04 16:06:10



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