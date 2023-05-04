Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı

DHA

Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı


Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) Sivas'ta Mehmet Emin Alpak Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. 275 kadın, 322 erkek olmak üzere toplam 597 sporcunun katıldığı şampiyona 7 Mayıs Pazar günü madalya töreniyle sona erecek.
Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası'nın açılış töreni, 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcular ve antrenörler katıldı.
Törende konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sivas'ın Türk sporundaki yerinin önemli olduğunu söyledi. Türk spor tarihinde birçok şampiyonun çıktığı Sivas'ta bu organizasyonu düzenlemekten son derece mutlu olduklarını söyleyen Ünlü, "Sivas birçok halterci yetiştirdi. Sivas bu organizasyonlara aşinadır. Her zaman da güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. İnşallah bundan sonra da böyle olacaktır" dedi.
Organizasyon, 7 Mayıs Pazar günü madalya töreniyle sona erecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sporculardan görüntüler
Halter kaldırma görüntüleri
Talat Ünlü röportajDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-05-04 16:06:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta sürüyor
YEREL HABERLER Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta sürüyor
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
YEREL HABERLER İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna ...
Şarkışla'da kadınlar ORAN'ın hibe desteğiyle açılan tesiste mantar üretiyor
YEREL HABERLER Şarkışla'da kadınlar ORAN'ın hibe desteğiyle açılan ...
Felçliler için geliştirdikleri yatak Teknofest'te birinci oldu
YEREL HABERLER Felçliler için geliştirdikleri yatak Teknofest'te ...
Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından
Sivasspor - Fenerbahçe: 0-0
YEREL HABERLER Sivasspor - Fenerbahçe: 0-0
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar
Zara Belediyesi "Sosyal Destek Kartı" uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Zara Belediyesi "Sosyal Destek Kartı" uygulaması ...
Sivas'ta çatıda ipe takılan ebabili itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Sivas'ta çatıda ipe takılan ebabili itfaiye ekipleri ...
Cumhuriyet Üniversitesi TÜBİTAK'ın "en prestijli" proje desteğini almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi TÜBİTAK'ın "en prestijli" ...
Eski eşini rehin alıp, yaralayan sanığa indirimli cezaya istinaf onayı
YEREL HABERLER Eski eşini rehin alıp, yaralayan sanığa indirimli ...
ORAN'dan genç istihdamına destek
YEREL HABERLER ORAN'dan genç istihdamına destek
Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ...
Akşener: PKK'lıysam derhal beni tutuklayın (2)
YEREL HABERLER Akşener: PKK'lıysam derhal beni tutuklayın (2)
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
Engellilere ÖTV'siz araç bedelinin üzerinde satış yapıldığı iddiası
YEREL HABERLER Engellilere ÖTV'siz araç bedelinin üzerinde satış ...
TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.