Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

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Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında dün Fenerbahçe ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Sivasspor ara vermeden ligde hafta sonu deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise yarım sahada çift kale maça yer verildi. Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-05-04 17:32:08



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