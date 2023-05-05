Otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı; 5 yaralı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi. Mürsel Demirayak´ın kontrolünü yitirdiği 58 BMV 130 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 58 KA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Hazar Demirayak, Derviş Demirayak, Hacer Çınar ve İkra Arya Çınar yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-05-05 11:36:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.