Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.
Ümraniyespor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak. DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-05-06 12:24:12
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