Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.

Ümraniyespor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak. DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-05-06 12:24:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.