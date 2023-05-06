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Özgür Özel: İHA da SİHA da gemi de bizim ama bu millet de bizim

DHA

Özgür Özel: İHA da SİHA da gemi de bizim ama bu millet de bizim


Arife Defne ARSLAN-Alperen YIDIZ/SİVAS, (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Millet aç gezerken; Togg gezdirdiler. Bizim elektrikli otomobilimizi Togg'u gösterip, 'Araba burada, sen aç değilsin, sen yoksul değilsin, sen işsiz değilsin, sus, oyunu vermelisin' dediler. Oysa Togg, hepimizin Togg'u. Anadolu gemisini gösterip, 'yoksulluğu görmeyin' dediler. Uçakları, İHA'ları, SİHA'ları gösterip, 'Açım, işsizim, yoksulum, ihtiyaç sahibiyim deme' dediler. Oysa İHA da bizim, SİHA da bizim, gemi de bizim ama bu millet de bizim" dedi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Sivas'ta Seyrantepe Mahallesi'nde halka hitap etti. Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmak için her şeyi yaptığını belirten Özel, "Bunlar, seçimi kazanmak için önce darphaneyi çalıştırdılar. Baştan sona parayı bastılar. 'Enflasyon olursa olsun; seçimi kazanırsak, kazanırız. Kaybedersek Bay Kemal düşünsün' dediler. Yapmayız dedikleri her şeyi yaptılar. EYT'yi çıkardılar. Söyleyip de yaptıramadığımız 3600 ek göstergeyi nihayet yaptılar. Maaşlara zam yaptılar, Asgari ücrete zam yaptılar. Yetmeyen artışlardı ama yaptılar. Ancak milleti kandıramadılar. Çünkü millet 21 yıldır ne çektiğini biliyor. Millet aç gezerken; Togg gezdirdiler. Bizim elektrikli otomobilimizi Togg'u gösterip, 'Araba burada, sen aç değilsin, sen yoksul değilsin, sen işsiz değilsin, sus, oyunu vermelisin' dediler. Oysa Togg, hepimizin Togg'u. Anadolu gemisini gösterip, 'yoksulluğu görmeyin' dediler. Uçakları, İHA'ları, SİHA'ları gösterip, 'Açım, işsizim, yoksulum, ihtiyaç sahibiyim deme' dediler. Oysa İHA da bizim, SİHA da bizim, gemi de bizim ama bu millet de bizim" dedi.
'LİSTELERİMİZİN TAMAMINA KEFİLİZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için destek isteyen Özel, "İttifakımız belli. Saadet, Demokrat, DEVA, Gelecek ve İYİ Parti'nin çalışkan, güzel, namuslu ve iyi insanları ittifakımızda. Listelerimizin tamamına kefiliz. Gaffar Okan'ın katilinin avukatları, Konca Kuriş'in katilleri, onların listesinde. Kadın cinayetleri onların listesinde, 'Mirastan kadın pay almasın' diyenler, onların listesinde. Bizim listemizde; milletin güzel evlatları, canım evlatları, temiz evlatları var. Millet, neyin ne olduğunu görüyor. Herkesin notunu 14 Mayıs'ta veriyor" diye konuştu. (DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2023-05-06 14:43:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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