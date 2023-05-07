İmamoğlu: Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyor (2)



'TERTEMİZ GELİYORUZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çorum'un ardından Sivas'a geldi. Mevlana Caddesi'ndeki halk buluşmasına katılan İmamoğlu'na, Millet İttifakı partilerinin il başkanları ile milletvekili adayları eşlik etti. İmamoğlu, devlet mekanizmalarının doğru işlemesi için devletin temiz tutulması gerektiğini belirterek, "Devletin, mekanizmalarına düzgün insanlar, ahlaklı, erdemli, vicdan sahibi insanlar yerleştireceksiniz ki; devletin çarkları tıkır tıkır işlesin. Bunlar bu mekanizmaları kirlettiler. Ne yapacağız? Devletin bu mekanizmasını kirletenleri, evlerine tıpış tıpış yollayacağız. Hep birlikte yollayacağız. Demokrasi bunun için var. Demokrasi, bu hataları yapan insanları sırası geldiğinde göndermek için var. 15 yıl önce Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 25 bin dolar kişi başı gelir vaat ettiler. Şu anda Sivas'ın kişi başı geliri, 5 bin doların biraz üzerinde. Tam 5'te 1'i, sizi 5 kat yanılttılar. Bu rakamları ben vermiyorum. Rakamları, düzgün vermeyen TÜİK'in rakamlarından veriyorum. Milletin ittifakıyız, tertemiz geliyoruz. Tek bir yolsuzluk gölgesi, tek bir şaibe üstümüzde yok. Birilerine, bir avuç insana, eş, dost, akrabaya asla değil; millete hizmete geliyoruz. Siyasette dürüstlüğün simgesi, ömrünü hak, hukuk ve adalete adamış Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde geliyoruz. İttifakımız, çok güçlü. Bir şahsın, bir grubun ya da bir partinin değil; milletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Devletin temellerini adalet üzerine oturtacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YENİDEN MUTLU, HUZURLU OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu anlatan İmamoğlu, "İnsanların birbirine kötü gözle bakmadığı, birbirine eğri bakmadığı, birbirine selam verdiği, selam aldığı bir dönemi başlatacağız. Güler yüzlü insanlar yönetecek. Bu ülkenin farklı görüşleri bir araya geldi. Bu seçim, bir parti seçimi değil. Bir aklın, 'her şeyin doğrusunu ben bilirim, başka kimse bilmez, en doğruyu ben bilirim' diyen aklın evine gittiği bir dönemi başlatacağız. Türkiye'nin yeniden güvenli, mutlu, huzurlu bir ülke olmasını sağlayacağız. Sadece Millet İttifakı'nın iktidarını kurmak için değil; 86 milyon insanın iktidarını kurmaya geliyoruz" diye konuştu.

'BÜTÜN VATANI ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ'

İktidara geldiklerinde partizanlık yapmayacaklarını vurgulayan İmamoğlu, "Bu memleketin valileri devletin valisi olacak, hükümetin değil. Bu memleketin karar vericileri, devletin karar vericileri olacak. Devlet, güçlü olacak. Ama devlet depreme karşı güçlü olacak. Devlet ayırt etmeden vatandaşını sevecek. Devlet, herkese, güçlü, karakterli bir süreç vadedecek. Devlet en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine memleketin her sathını, güzelleştirecek, zenginleştirecek. Atamız ne demiş; hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. Bütün vatanı zenginleştireceğiz. Milletin iktidarında Türkiye çok güzel olacak. Bir avuç insan değil; 86 milyon insan kazanacak" dedi. (DHA)Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-05-07 17:28:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.