Minibüsler çarpıştı; 5 yaralı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta biri öğrenci servisi, 2 minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Tekin (55) yönetimindeki 58 S 0053 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Ömer Öğütçüoğlu (23) idaresindeki minibüs iki sokağın birleşme noktasında, dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada servis şoförü Tekin ile diğer sürücü Öğtütçüoğlu ve aracındaki Yakup Gülay (23), Ayşe Gülay (11) ve Ayşe Yağmur Asarkaya (11) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öğrenci servisinin boş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-05-08 10:09:18



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