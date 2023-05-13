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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DHA

Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor


SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise tam sahada çift kale maç yapıldı. Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 
Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-05-13 13:11:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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