Sivas'ta AK Parti 3, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı



SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta resmi olmayan kesin sonuçlara göre; 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 3, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı.

Kentte 461 bin 138 kayıtlı seçmen, 2 bin 311 sandıkta oy kullandı. Sivas İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlara göre; sandıklarda 420 bin 855 oy kullanıldı, 413 bin 737 oy geçerli sayıldı. 7 bin 148 oy ise geçersiz kabul edildi. Seçimlerde AK Parti 167 bin 825, MHP 74 bin 810 ve CHP 67 bin 565 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Abdullah Güler (54), Hakan Aksu (46) ve Rukiye Toy (48), MHP'den Ahmet Özyürek (59) ile CHP'den Ulaş Karasu (43) milletvekili seçildi. Kentte 2018 seçimlerindeki milletvekili dağılımı aynı şekilde kaldı. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 298 bin 504, Millet İtifakı'nın oyu ise 97 bin 724 olarak kayıtlara geçti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ABDULLAH GÜLER

AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Abdullah Güler, 28 Mart 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2003-2015 yılları arasında AK Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapan Güler, TBMM 27'nci dönemde AK Parti İstanbul milletvekilliği yaptı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ HAKAN AKSU

AK Parti 2'nci sıra milletvekili adayı olan Hakan Aksu, 1977 yılında Kangal ilçesinde doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yüksek öğrenimimi tamamladı. 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini bitirdi. Kentte eczacılık yapan Aksu, siyasi hayatına 2001'de Sivas AK Parti İl Başkan Yardımcısı olarak başladı. Aynı yıl Sivas kurucu İl Gençlik Kolları başkanı olarak atandı. 2018-2023 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 4 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ RUKİYE TOY

AK Parti'den 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Rukiye Toy, 1975 yılında Kangal ilçesinde doğdu. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında Manisa/Gördes AK Parti Kadın Kolları Kurucu Üyeliği'ni yaptı. 2009 yılında Sivas Belediyesi'nde görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında AK Parti Sivas İl Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. 2016 yılında Batman'ın Sason ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptı. 2022-2023 yılları arasında Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Evli ve 2 çocuk annesi.

MHP MİLLETVEKİLİ AHMET ÖZYÜREK

MHP 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Özyürek, 1964 yılında Kangal ilçesinde doğdu. 1986 yılında başlayan iş hayatına başlayıp, müteahhit hizmetleri ile sanayicilik alanında çalışan Özyürek, İstanbul Sivaslılar Derneği, Kangallılar Derneği gibi STK'larda yöneticilik görevlerinde bulundu. 2002-­2007 yılında MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ile başladığı siyasi hayatında ise 27'nci dönemde Sivas'tan MHP milletvekili oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ ULAŞ KARASU

CHP 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ulaş Karasu, 1980 yılında Kangal ilçesinde doğdu. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Kentte müteahhitlik yapan Karasu, 2008-2012 yılları arasında CHP Sivas İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2018 yılları arasında İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Karasu, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde 27'nci dönem CHP Sivas Milletvekili seçildi. Evli ve 1 çocuk sahibi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-05-15 14:07:19



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