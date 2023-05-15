Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta maçında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.
Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-05-15 16:39:03
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