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Sivasspor - Kasımpaşa: 1-2

DHA

Sivasspor - Kasımpaşa: 1-2


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - 
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Njie (Dk.74 Erdoğan), Charisis (Dk.74 Hakan), Ulvestad (Dk.83 Robin Yalçın), Gradel (Dk.81 Emre Gökay), Saiz, Caicedo (Dk.75 Leke James)
KASIMPAŞA: Günay, Hadergjonaj, Donk, Gjilobodji, Ben Ouanes, Fall (Dk.90 Erdem), Malsa, Aytaç (Dk.61 Hajradinovic), Chouiar (Dk.61 Yasin), Eysseric (Dk.81 Tarkan), Koita (Dk.81 Bahoken)
GOLLER: Dk.90+6 Emre Gökay(Demir Grup Sivasspor) Dk.66 Ben Ouanes, Dk.84 Fall (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Goutas, Ulvestad, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)  Ben Ouanes (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk.90 Günay (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takım 37 puanda kalırken, konuk Kasımpaşa da puanını 37'ye yükseltti.
Karşılaşma öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile birlikte, U-17 Elit Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor genç takımına kupasını takdim etti.
2'nci dakikada savunma arkasına sarkan Fall'ın vuruşunda top ağlarla buluşsa da yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla geçerli sayılmadı.
9'uncu dakikada Eysseric'in pasında soldan ceza alanına giren Fall'ın vuruşunda kaleci Muammer topu ayaklarıyla kornere çeldi. 
23'üncü dakikada sağ kanattan hareketlenen Caicedo ceza alanında içeriye çevirdi, Saiz'in gelişine vuruşunda savunmadan seken top korrene çıktı. 
33'üncü dakikada Saiz'in savunma arkasına gönderdiği topta sol ayağı ile Gradel şutunu çekti. Kaleci Günay'ın müdahale ettiği top üst direkten geri döndü.
35'inci dakikada Saiz'in kullandığı köşe vuruşunda Caicedo kafa vuruşunda savunmada Aytaç'ın müdahalesinde hakem Ali Şansalan elle kestiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarsı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Şansalan topun Aytaç'n sırtına çarptığını belirterek kararını değiştirdi ve penaltıyı iptal etti. 
57'nci dakikada sağ kanattan Njie'nin çevirdiği topa kale önünde Caicedo dokunamadı.
60'ıncı dakikada sağdan Alaaddin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Caicedo'nun tamamlamak istediği top yandan auta çıktı.
66'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Ben Ouanes'in vuruşunda top kaleci Muammer'in üzerinden ağlara gitti: 0-1.
84'üncü dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in ceza alanı arka direğe gönderdiği topu Fall estetik bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.
90'ıncı dakikada Kasımpaşa kalecisi Günay, Erdoğan ile yaşadığı diyalogda rakibine tokat attığı gerekçesiyle oyun dışında kaldı. 
90+6'ncı dakikada Saiz'in pasında çalımlarla ceza alanına giren genç oyuncu Emre Gökay'ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
90+8'inci dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına giren Emre Gökay'ın sert şutu üstten az farkla auta gitti. 
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-05-16 19:11:53

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