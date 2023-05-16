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Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından


Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.
Sivassspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Bugün bütün amacımız maçı kazanmaktı. Geçen hafta da beklemediğimiz mağlubiyet oldu. Özellikle Yatabare'nin kırmızı kartı. Yapmamamız gereken şeyler oldu. Bizim için sıkıntılı oldu. Bugün ne olursa olsun kazanmak için yapacak şekilde hazırlandık. Maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık. Benim en çok üzüldüğüm maçlardan biri oldu. Özellikle ikinci yarı çok pozisyona girdik. Bunları değerlendiremedik. Son dakikalarda bulduğumuz bir gol var. İkinci yarı gerçekten iyi pozisyonlara girdik. Onları değerlendirsek beraberlik veya galip gelebilirdik. Keşke ilk golü biz atabilseydik. İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-2 pozisyonu vardı. Oyun üstünlüğünü yakalamıştık. Her zamanki gibi beklenmedik goller yedik. Üzgünüz ama önümüzde kritik maçlarımız var. Sezon başından beri sürekli maç oynuyoruz. Hem lig, hem Avrupa kupası hem Türkiye Kupası oynuyoruz. Tabi ki oyuncularda yorgunluk ve bıkkınlık olabilir. Şu maç bizim için hayati derecede önemliydi ama golleri atamayınca bu skorla maçı bitirdik. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Bu da sonuçları etkiliyor" dedi.
"YETER Kİ ÇIKSIN, GENÇ OYUNCUYU BİZ ALIP OYNATIRIZ"
Çalımbay, genç oyunculara şans verilmesi yönündeki soru üzerine de "Sezon başı kampına genç oyuncuları da götürüyoruz. Yeter ki çıksın, genç oyuncu biz alıp oynatırız. Emre sürekli milli takımlara gitti. Bundan sonraki haftalarda da Antalya'da şampiyonadaydı. İzin verdik. Fırsat buldukça oynatmaya çalışıyoruz. Onun dışında da iyi oyuncular var. Bundan sonra artık takımın oyuncusu oldu ve oynayacak" diye konuştu.
Çalımbay özellikle bu sezon taraftarların takımı maçlarda yalnız bırakmasından dolayı üzgün olduklarını da dile getirdi.
ÖZDEŞ: ÖNEMLİ 3 PUAN
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Son iki dış saha maçında Kayseri ve Ankaragücü maçında benzer olacağını öngörmüştük, öyle oldu. İlk bölümü ortada geçti. Oyunu tutma çabaları vardı. Sonraki 20 dakikalık bölümde daha doğru yerleşip hücum ettik, fırsat yakaladık. 35'den sonra Sivasspor'un geriden uzun oynaması bizim takımın boyunu uzattı. Problemler yaşadık. Sivas takımı bir kaç fırsattan yararlanamadı. Devre arası iyi oyunu tekrar planlamak istedik. İkinci yarı başında Sivas daha etkindi. Topun bizde kalıp, doğru yerleşmemiz gerekiyordu. Karşılığında bir gol bulduk. Sonra daha doğru oynayarak 2'inci golü bulduk. Maç 0-0 giderken Sivas golü bulsa onlar da kazanabilirdi. Buradan 3 puan aldık. Önemli bir 3 puandı. 4 maçımız kaldı. İstanbulspor ile oynayacağız. Bu mücadele ve arzuyu göstermek istiyoruz. O maçı da kazanarak daha güvenli olmak istiyoruz. Kasımpaşa ve Sivas'ın bulunduğu yer uygun durumlar değil. Bu sene çok değişik ritmsizlikler oldu. Kalan 4 maçı kazanmak için uğraşacağız. Sonra da gelecek yılı planlayacağız" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
-Kemal Özdeş'in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2023-05-16 19:57:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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