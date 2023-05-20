Zara'da hortum çatıları uçurdu

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde, öğle saatlerinde çıkan hortum, binaların çatılarını uçurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Zara ilçe merkezinde Kızılırmak Nehri yakınlarında öğle saatlerinde hortum çıktı. Hortum, civardaki binalardan birinin çatısını parçaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zara Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle bazı elektrik direklerinin devrildiği, 3 evle 4 ahırın da çatısının zarar gördüğü duyuruldu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Zara Eraydın AYTEKİN

2023-05-20 17:35:06



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