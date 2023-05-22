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Rıza Çalımbay: Şu anda bir kriz var, iyi yönetmeliyiz

DHA

Rıza Çalımbay: Şu anda bir kriz var, iyi yönetmeliyiz


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şu anda bizde bir kriz var. Bu krizi çok güzel şekilde yönetmemiz gerekiyor. Yönetim taraftar ve futbolcular birleştiğinde bugüne kadar çok güzel şeyler yaptık. Bugün de aynı şeyleri yapabiliriz. Son 2 maçımızda taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi. 
Süper Lig'in 34'üncü hafta maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 yenilerek kötü gidişatını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ligden düşme tehlikesiyle karşıya kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, takımda bir kriz olduğunu belirterek taraftarların ligdeki son 2 maça ilgi göstermesini ve takımlarını desteklemelerini isteyerek, iyi sonuç almayı hedeflediklerini belirtti. Çalımbay, "Bizim şu andaki tek düşüncemiz şuradaki krizi aşmak. Bu krizi de aşmak için burada yönetimin, taraftarın ve futbolcuların bütünleşmesi lazım. Yöneticilerin oyunculara kucak açması lazım. Oyuncularla konuşması lazım. Sıkıntılarını gidermesi lazım. Herkesin şu maçlara hazırlanması lazım. Ama bizim iki maçı kendi sahamızda oynamamız büyük bir şans. Kendi sahamızda oynamamız çok büyük bir şey. Onun için de taraftarın gelmesi gerekiyor. Ben çalıştığım sürece hangi takım olursa olsun tabii ki Sivas'ın yeni apayrı kendi memleketim bir yer. Biz elimizden gelenin her şeyini yapıyoruz. Benim için en önemli şey, şu kalan iki tane maç. Başka bir düşüncemiz yok. Zaten bugüne kadar her şeyimizi verdik. Bana göre bir teknik direktörün bu zamanlar içinde her sene Avrupa'ya gitmesi bence çok büyük bir olay. Bir Anadolu takımıyla Avrupa'yı sürekli şekilde gitmesi büyük bir olay. Dünya sıralamasına girmişsin. Bu çok güzel bir şey. Önemli olan tabii ki bunu devam ettirmektir" diye konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN BURADAN SIYRILMAK"
Her takımın bu krizler yaşadığını söyleyen Çalımbay, "Şu anda ligdeki lider kim? Galatasaray. Galatasaray, Avrupa'ya gitmedi. Beşiktaş gitti mi? Gitmedi. Yani şimdi Galatasaray takımı tek maç oynuyor, haftada bir maç oynuyor, ben üç maç oynuyorum. Trabzonspor takımı öyle. Şampiyon oldu. Hem Avrupa'ya gitti hem ligde gitmeye çalıştı ama olmadı. Abdullah Avcı da bıraktı. Her takımda bir düşüş var. Önemli olan şimdi buradan sıyrılmak. Buradan sıyrılmak için de tabii ki beraber hareket etmek gerekiyor. Şu anda bizde bir kriz var. Bu krizi çok güzel şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu krizi yönetirken de bir tek benimle olmaz. Yönetimin desteği ve taraftarın desteği çok önemli. Bu üçü birleştiği an, futbolcularla beraber birleştiği an bugüne kadar çok güzel şeyler yaptık. Bugün de aynı şeyleri şeyleri yapabiliriz. Bu takım olmayacak şeyleri başardı. Kimsenin hayal etmediği şeyleri başardık biz. Ve de çok çok güzel şeyler yaptık" şeklinde konuştu.
"ÖNCELİĞİMİZ LİG"
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynayacakları maçtan da turla ayrılarak finale çıkmak ve üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu takımı olmak istediklerini belirten Çalımbay, önceliklerinin ise kalan iki lig maçı olacağını vurguladı. 
Sezon sonu takımda kalıp kalmama konusunda şu anda bir şey söylemesinin mümkün olmayacağını dile getiren Çalımbay, ligi kazasız tamamladıktan sonra oturup durum değerlendirmesi ve planlama yapılabileceklerini vurguladı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2023-05-22 12:44:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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