Erdoğan: Hayatta her şeyin kazası var ama sandığın kazası yoktur (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya programının ardından Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Sivas'a geldi. Havalimanında karşılanan Erdoğan, kent meydanındaki programda vatandaşlarla buluştu. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alanda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin 1946 yılında çok partili demokrasiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, "O günden bu yana geçen 70 yıllık dönemde 17 koalisyon kurulmuş, bu hükümetler kısa ömürlü olmuş, 5-6 tek parti iktidarı görmüş fakat Türkiye'nin hiçbir sosyal, ekonomik sorunları çözülemediği gibi iç ve dış güçlere karşı milletçe durulması başarılamamıştır. Parlamenter siteme tekrar dönelim diye mevcut sistemin uygulanışını eleştirenlere sesleniyorum. Ağır felaketlerin yaşandığı dönemde, 17 koalisyonun ömrü 1-2 yıl olmuşken, böyle bir yapı ile mi sorunların altından kalkılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci dönemini yaşarken bazı siyasi partiler bir araya geldi, kimi ittifak kurdu, kimi başka yollara tevessül etti. Neticede Altılı Masa oluşturdular. Bu Altılı Masa 1,5 yıl toplandı 1 tane cumhurbaşkanı adayı belirlemekte başarılı olamadı. Sonunda bir isim üzerinde mutabakata vardıklarını söylediler ama masa alttan üste çatladı, bir takım PKK ve terör uzantılarıyla suni masalar oluşturmaya çalıştılar. Bu 7 partiden oluşan ittifak, Mecliste nasıl temsil edeceği belli olmayan, yönetimde istikrar yerine paydaş üreterek makam dağıtanların bugünkü sıkıntıları gidermesi mümkün gözükmüyor. 5 yıl başarılı yürütülen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devamını sağlamak gereklidir. Bu yönetimin devamını sağlarken, onun lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmanın gayreti içinde olmalıyız.

Bu partiler üstü bir mesele haline gelmiştir. İstikrarı yarıda bırakmamak lazım, istikrarı bozacak davranışlardan kaçınmak, 'İstikrar devam etsin Türkiye büyüsün' demek lazım. Yönetim ve Meclis arasında uyum ve dengenin kurulması gerekir. 28 Mayıs seçimlerinde Meclisteki uyuma uygun siyasi dengeyi kurmak için de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini devam ettirmek gerekmektedir. Bunun için de 28 Mayıs'ta sandığı gitmek gerekiyor. Sandığa gitmek için kararlı olmak gerekiyor" diye konuştu.

'HIZLI TREN HATTINI KARS'A KADAR UZATACAĞIZ'

Bahçeli'nin ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 bin kişinin programa katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Bizleri yaklaşık dört yıllık hasretin ardından kucaklaştıran Rabbime hamdolsun. Ya bu hani masanın etrafında olanlardan biri Sivaslı'ydı değil mi? Biz hızlı tren dediğimiz zaman 'Ne gerek var ya' diyordu. Ve ne yazık ki Bay Bay Kemal'in takdimini de o yaptı. İşte pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokadı yaraşır. Biliyorsunuz aslında Sivas'a bir ay önce 26 Nisan tarihinde gelecektik. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızın açılış sevinci beraber yaşayacaktık. Maşallah. Ancak o günlerde geçirdiğimiz bir sağlık sorunundan dolayı maalesef bunu yapamadım. Ve şahsımı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcım Fuat Bey gelerek yıllardır özlemle beklediğimiz yüksek hızlı tren hattımızı hizmete açtık. Biz madem bizzat orada olamıyoruz, bari müjdelerinizde Sivaslı kardeşlerimizin yanında yer alalım dedik. Sizlerin bu gururunu paylaşmak için hızlı tren hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık. Nasıl buldunuz? Güzel mi? Beğendiniz mi? Memnun olduğunuza göre ben de Allah'a hamdolsun sizden memnunum. Sivaslı kardeşlerimiz artık hızlı trenle gidiyor. Ankara'ya, iki saatte, İstanbul'a altı saatte. Nereden nereye. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas bugün yüksek hızlı trenin konforunu yaşıyor. Hızlı trenimizin Sivas'la birlikte Yozgat'a, Kırıkkale'ye ve bölgedeki diğer tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaparsa AK Parti yapar ve elhamdülillah yaptık. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat. Bay Kemal bu işler öyle lafla olmuyor. İcraat gerektiriyor. Toplam uzunluğu 405 kilometre ulaşan bu hattan komşu illerimiz de istifade edecek. Erzincanlı ve Tokatlı vatandaşlarımızla hızlı trenin faydasını görecek. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Yerköy istasyonundan Kayseri'ye bir bağlantı akdi kuracağız. Ayrıca bu hattı Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü Tiflis'e bağlayacağız. Yani demir ipek yolu olarak ifade edilen bu hatla bölgemize dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Yani Londra'dan çıkan birisi ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek" dedi.

'İTTİFAK ORTAKLARIMIZLA TÜRKİYE YÜZYILININ İNŞAASINI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Elbette tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl inşa ettiğimiz boru hatlarıyla Türkiye'yi doğu batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak, nasıl ekonomiden savunma sanayine, ticaretten kültüre kadar her alanda iş birliğimizi güçlendirdiysek Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için, Karabağ'ı zengezur koridorunu yok sayan CHP Genel Başkanına rağmen başaracağız. Dün Türk Cumhuriyetleriyle iş birliğinin geliştirilmesini savunan Sinan Oğan Bey'in ikinci turda şahsımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına ve terörle mücadeleye yönelik gayretlerimizi çok yakından bilen Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi'yle zaten birlikteyiz. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızda dayanışma içinde Türkiye Yüzyılının inşasını kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kapsamda Sivas'ımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna hızlı tren hatlarının kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. İnşallah bunu da son 21 yılda olduğu gibi yine Sivas'ın desteği ve duasıyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'SİVAS 14 MAYIS'TA KENDİNE YAKIŞANI YAPTI'

Sivaslıların ilgisi ve coşkusuna teşekkür eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Ayrılığın değil, kavuşmanın şehri olan Sivas'la gurur duyuyoruz. Kadı Burhanettin'in, Selçuklunun emaneti Sivas'ta gurur duyuyoruz. Milli Mücadele'nin karargahı Sivas'la gurur duyuyoruz. Yiğit kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'la gurur duyuyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Mertlik, dürüstlük ve kadirşinas timsali bir şahsiyetti. Tek başına kalsa bile hakkı haykırmaktan çekinmeyen bir mizaca sahipti. Gerektiğinde dünyaya tek başına meydan okuyabilen bir duruş sahibiydi. 'Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam' sözüyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmişti. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima hayırla, şükranla yad edeceğiz. Onun Türkiye'ye Türk demokrasisine ve milli iradenin bu topraklarda kök salmasına yaptığı katkıları asla unutmayacağız. Muhsin Yazıcıoğlu gibi değerler yetiştiren Sivas'ın büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına da öncülük ettiğini görüyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha kendine yakışanı yaptı. Milletvekilliğinde yüzde 72 oy oranıyla tercihinin Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Seçiminde de yüzde 70'e yakın bir oranla Sivaslı kardeşlerimiz bize büyük bir teveccüh gösterdi. Her birinize sevginiz, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin sandığa giderek demokrasimizin gücüne güç katan tüm Sivaslılara şükranlarımı sunuyorum. Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır."

'GANDİ KEMAL OLARAK BAŞLADIĞI YOLCULUĞU, NAZİ KEMAL OLARAK BİTECEKTİR'

Seçimde farklı tercihlerde bulunanlara da saygıyla yaklaştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

"Farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza asla Bay Bay Kemal gibi hor bakmayız. Hele hele CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza cahil demenin, bidon kafalı demenin, bizim kitabımızda yeri yoktur. Sırf istedikleri sonuç sandıktan çıkmadığı için 'Milletin karnı Togg'muş' diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne ne de insanlığa yakışır. Bay Bay Kemal, siz Togg'u yapamadınız. Ama biz Togg'u yaptık. Bir zamanlar devrim otomobili vardı. Biz devrim otomobilini 60 sene sonra yaptık. Yahu bu depremzedelerimize yönelik hakaretleri görüyoruz. Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. Daha üç ay önce eşini, çocuğunu, evini, barkını kaybetmiş yaralı bir gönüle böyle bir zulmü yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Hepsinden önce bunu yapanların insanlıkla alakası olamaz. 14 Mayıs'tan bu yana milletimize ve depremzedelerimize yapılanlar CHP Genel Başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara bir leke olarak yapışmıştır. Çıkıp milletten özür dilemek, af dilemek yerine bu rezillikleri ısrarla görmezden gelmişlerdir. Nefret söylemlerinin üzerine gitmek yerine bunu körüklemişlerdir. Bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir. Milletimiz bu zihniyeti 14 Mayıs 1950 tarihinde sandığa gömmüştür. Darbelere rağmen milletimiz bu zihniyetin oradan çıkmasına 73 yıldır izin vermedi. İnşallah 28 Mayıs ülkemizin bu çirkin dilden, zihniyetten ve siyasetçilerden kurtulma günü olacaktır. CHP Genel Başkanı bir kaset kumpasıyla güya Gandi Kemal olarak başladığı siyasi yolculuğunu böylece Nazi Kemal olarak bitirecektir. Kardeşlerim bu hakaretlerin, bu densizliklerin hepsi kaybedecek. Koltuklarını korumak adına ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izniyle milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklardır."

'İNSANIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZE MUTLAKA BAĞLI KALACAĞIZ'

Sivaslılardan İstanbul'da yaşayan yakınları ve hemşehrilerine yönelik çalışma yapmalarını da isteyen Erdoğan, "Sivas sadece Sivas'ta değil İstanbul'da Sivas'ın potansiyeli nedir? Söyleyin bakalım nedir Sivas'ın İstanbul'daki potansiyeli ilk üçün içerisindedir. Böyle yoğun bir nüfusa sahip. İstanbul'da doğmuş, büyümüş, İstanbul'da 4,5 yıl belediye başkanlığı yapmış biri olarak Sivaslı kardeşlerimin İstanbul'daki potansiyelini iyi bilirim. Şimdi siz sadece Sivas'ta oy kullanmayacaksınız. Aynı zamanda İstanbul'da da oy kullanacaksınız. Nasıl? İstanbul'daki tüm Sivaslı hemşehrilerinize, akrabalarınıza, telefon diplomasisiyle onları da harekete geçireceksiniz. Anlaştık mı? Telefonlar çalışacak. 28 Mayıs'la birlikte inşallah ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacak. Türkiye hedeflerine doğru çok daha büyük adımlarla koşacak. Daha hızlı yol alacak. Türkiye Yüzyılının inşası yolunda durmadan dinlenmeden çalışacağız. Milletimiz bize 5 yıl daha ülkeyi yönetme sorumluluğu verirse neler yapacağımızı, seçim beyannamemizde tek tek anlattık. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma, turizmden, spora her alanda önemli adımlar atacağız. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze mutlaka bağlı kalacağız. Hayat pahalılığı başta olmak üzere milletimizin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen tüm sıkıntılarla mücadele edeceğiz. Bu işi biz başarırız. Bunlar Bay Kemal'in filan işi değil. Bunların İstanbul'daki belediye başkanının halini görüyorsunuz. Rezalet. Ankara'daki belediye başkanının halini görüyorsunuz Rezalet. İzmir zaten rezalet" dedi.

'SEN SİYASETTEN ZERRE ANLAMIYORSUN'

Türkiye'nin 21 yılda dünyada farklı bir yere sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tüm dünya eğer Türkiye'yi farklı bir şekilde anıyorsa, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuğu Türkiye yapıyorsa bu sıradan bir olay değil. Karadeniz tahılını eğer Türkiye tüm dünyaya taşıyorsa burada duracaksın. Kim Türkiye'nin başında? Tayyip Erdoğan. Şimdi ben Sayın Putin'le iyi görüşüyorum diye Bay Bay Kemal rahatsız olmuş. Diyor ki 'Batının talimatına uyarım. Putin'le ilişkilerde yaptırımı uygularım'. Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun. Bay Bay Kemal sen git yat. Siyaset dünyada böyle yapılmaz. Biz dünyada tüm ülkelerle irtibatlarımızı en güzel şekilde götürdük, götürüyoruz. Amerika'sıyla da Rusya'sıyla da Batı'nın tüm ülkeleriyle de böyle olduğu için 21 yıldır Türkiye'yi dünyada Türkiye yaptık. Milletimiz müsterih olsun. Her sorunun farkındayız. Biz başbakanken faizi 4,6'ya indirdim. Bu Bebecan filan onlar o zaman yanımızda emekliyorlardı. Ve enflasyonu da 6,2'ye indirdik. O zaman bunu yaptık. 6 sıfırı biz paradan attık. O zaman Bebecan diyordu ki '6 sıfırı atarsak halimiz ne olur'. Hiçbir şey olmaz, sen yoluna devam et dedim. Kardeşlerim bunların adı güya ekonomiden anlar. Bir şeyden anladıkları yok. 21 yıl içerisinde bunları biz bütün engellemelere rağmen yaptık. Enflasyon tek haneli rakamlara biz indirdiysek bunu yine biz yaparız. Kimse endişe etmesin. Ve yapacağız. Ve bu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Ülkemizi geçmişte nasıl her yıl ortalama yüzde 5,5 büyütmüşsek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine de yine biz ulaştıracağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelir ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire inşallah ulaşacağız. Beş senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR'

Muhalefetin 'Gaz yok' demesine rağmen Karadeniz'de keşfedilen gazı milletin emrine verdiklerini vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Şu anda ücretsiz olarak doğal gazı kullanıyor musunuz? Şimdi bir de mutfakta ne yapacağız? Yine 25 metreküpü aynı şekilde bir yıl boyunca ücretsiz halkımıza vereceğiz. Artık Sivas'ın sert kışları eskisi kadar sert geçmeyecek. Yemek yaparken hanım kardeşlerim gönülleri daha rahat olacak. Bir yıl boyunca tencereler inşallah Karadeniz gazıyla ücretsiz kaynayacak. Karadeniz gazının Sivas'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bitmedi. Gabar'da bulduğumuz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrolü de ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Bölgenin diğer yerlerinde de petrol arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu Gabar'da kimlerden dolayı bu petrol çıkmıyordu? Kılıçdaroğlu'nun beraber olduğu teröristlerden dolayı çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Biz evet Allah'tan alıyoruz. Milletimizden alıyoruz. Ve bütün bunlarla beraber Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarana kadar bakmadık yer, harekete geçirmedik potansiyel bırakmayacağız."

'BÖLÜCÜ VE FETÖ´CÜLERLE ORTAKLIĞI GİZLEYEMEZLER'

Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Zaten son yıllarda bölücü terör örgütünü ülkemiz içinde kıpırdayamaz hale getirdik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde. Bunların ümüğünü sıktık ümüğünü. Bunları inlerinde mahkum ettik. Neredeler? Artık başlarını çıkaramıyorlar. Biliyorlar ki başlarını çıkarırlarsa SİHA'lar başlarına inecek. Şimdi Akıncı'mız da var mı? Var. Bütün bunlarla beraber Kızılelma'mız var mı? Elhamdülillah. Nereden nereye? E bir de TCG Anadolu'muz var. Kıskanıyorlar. E bir de bitmedi, Anka'mız var. Hemen hemen her gün bir terörist elebaşının haberini alıyoruz. Döktükleri her damla masum kanının hesabını bölücü alçaklardan misliyle soruyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör belasından milletimizi kurtaracağız. CHP genel başkanınız meydanlarda verdiği sözlerde kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklarda bunu engelleyemeyecek. 14 Mayıs'tan önce terör elebaşları, Kandil'den bu videoları çekerek CHP genel başkanına alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri beş saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu terör elebaşları seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne diyorlardı Van'da, 'kana kan intikam, intikam' dediler. Bu sloganı atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Oysa ki takke düşmüş, kel görünmüştür. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar. İktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücü ve FETÖ´cülerle kurdukları ortaklığı izleyemezler. Aynı şekilde yanaştıkları emperyalistlerden aldıkları cesaretle terör örgütlerine dağıttıkları mavi boncuklar da işe yaramayacaktır."

'AİLENİN KUTSİYETİNE İNANIYORUZ'

Muhalefetin yıllarca yıpratmaya çalıştığı TOKİ'nin 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun. TOKİ tarafından yapılan binalar yıkılmadı. Can kaybı yaşanmadı. Deprem sonrası TOKİ'nin öncülüğünde ülkemizin yapı stokunu yenilemeye hız verdik. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırak, bütün şehirlerimizi her türlü afete karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'dan başlayarak ülke genelinde altı milyon konutu dönüştüreceğiz. Riskli olarak belirlenen evini kentsel dönüşümle yenileyenlerin inşaat maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Sapkın akımların saldırılarına karşı aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Şimdi buradan soruyorum. Sivas cevabını versin. Bu CHP LGBT'ci midir? HDP, LGBT'ci midir? İyi Parti LGBT'ci midir? Yanlarındakiler de LGBT'ci midir? Peki bu LGBT AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızabilir mi? Yeniden Refah Partisi'ne sızabilir mi? Büyük Birlik´e sızabilir mi? Hayır. Kısacası Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Hayır. İşte aramızdaki fark bu. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemiz de kutsaldır. Onun için LGBT filan bizim semtimize uğrayamaz. İnşallah seçimden sonra biz anayasa değişikliği konusunda adımları kararlı bir şekilde atacağız. Destek buluruz, bulmayız. Ama biz adımı atacağız. Bir diğer konu ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası. Bu banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Kadınların, iş ve aile yaşamı dengesini tahkim edecek mekanizmaları güçlendireceğiz Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Toplumumuzun hiçbir kesimini çaresiz, sahipsiz hissettirmeyeceğiz. Bunu da 21 yılda olduğu gibi yine siz Sivaslı kardeşlerimizin desteği ve duasıyla yapacağız. Önümüzde sadece 5 gün kaldı. 28 Mayıs'ta hep birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi için sandıklara gideceğiz. Değerli kardeşlerim, Sivas'ın güçlü desteği sayesinde 14 Mayıs'ta maçın ilk yarısını önde bitirdik. Rehavete kapılmadan çalışarak inşallah ikinci yarıda tarihi bir zafere imza atacağız. Sonuna kadar sandıklara sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığında yine Sivas'tan rekor bekliyorum. Sivas'ın bu kardeşlerini yalnız bırakmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI

