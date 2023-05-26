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Yargıtay Başkanı Akarca: Kaliteli gerekçeli karar, kaliteli adalet demektir

DHA

Yargıtay Başkanı Akarca: Kaliteli gerekçeli karar, kaliteli adalet demektir


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, "Kaliteli gerekçeli karar, kaliteli adalet demektir. Tutarlı ve istikrarlı gerekçeli kararlar, uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği konusunda somut ve detaylı bir rehberlik sunarak, kanun önünde eşitliği sağlar ve yurt çapında içtihat birliğini güçlendirir, yargıya güveni arttırır" dedi.
Yargıtay Başkanlığı ile Sivas Barosu'nca, Sivas'ta 'Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu' düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki sempozyuma Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformların etik, şeffaflık ve adli kalite üzerine inşa edildiğini belirtti.
'GEREKÇELİ KARAR YAZIM REHBERİ GELİŞTİRİLDİ'
Yargıda karar birliğinin sağlamasında en etkili aracın gerekçeli kararlar olduğunu belirten Akarca, "Kaliteli gerekçeli karar, kaliteli adalet demektir. Tutarlı ve istikrarlı gerekçeli kararlar, uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği konusunda somut ve detaylı bir rehberlik sunarak, kanun önünde eşitliği sağlar ve yurt çapında içtihat birliğini güçlendirir, yargıya güveni arttırır. Ayrıca halkın yargıya duyduğu güvenin bu şekilde artacağına ilişkin olarak da bizde çok ciddi bir karar oluşturmaktadır. Bu nedenle gerekçeli kararların kalitesinin yükseltilmesi için kapsamlı ve sistematik bir çalışma yürütülerek gerekçeli karar yazım rehberi geliştirilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Yargıtay'ın hizmetlerine ve özellikle de kararlarına standartlar getirilmesi; kamunun güvenini sarsan farklı içtihatlar çıkmasına engel olacağı gibi teknolojinin daha etkin şekilde kullanılmasına da imkan verecektir" dedi.
YARGITAY'DA YAPAY ZEKA DÖNEMİ
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi hakkında da bilgi veren Akarca, "Şu an emsal kararların veri tabanına yapay zeka destekli olarak işlenmesine ilişkin çalışmalar gerçek ortamda devam etmektedir. Yargıtay sunucuları üzerinden çalışan yapay zeka sisteminin eğitimi erken bir aşamada olmasına rağmen kararların özetlenmesi konusunda başarılı olmuştur. Yapay zeka kendi kendisine veriler yüklendikçe sistemi öğrenen ve bunu gerçekten uygulayan bir sistem" diye konuştu.
Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-05-26 12:45:25

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