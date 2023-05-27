Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, ligde haftaya salı günü oynayacağı Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar maçı kazanarak rahat nefes almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise dar alan pas ve çabukluk çalışmaları ile yarım sahada çift kale maça yer verildi. Yarın yapılacak antrenman ile hazırlıklar sürecek.

Ligde 2 maçı kalan ve 37 puan ile tehlike bölgesinde bulunan Sivasspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak son maç öncesi rahat nefes almak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-05-27 15:22:01



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