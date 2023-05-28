Sivas´ta oy kullanma işlemi başladı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS´ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oy kullanma işlemi başladı.

Kentte sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. İlk saatlerden itibaren kentte seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-05-28 08:30:45



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