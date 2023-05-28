Sivas'ta oy verme işlemi tamamlandı; sayıma geçildi

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından sandıklar açılıp oylar sayılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, sabah erken saatlerden itibaren, Sivas halkı oy kullanmak için sandık başına gitti. Saat 17.00'ye kadar kent genelindeki toplam 2 bin 331 sandıkta oylar kullanıldı. Oy verme sürecinde, kent genelinde olumsuzluk yaşanmadı. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar açılıp, sayıma geçildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-05-28 17:34:29



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