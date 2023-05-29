

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Kazada yaralı olarak Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Güler (61) de yapılan müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 5'e yükseldi. Yaralılardan Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yaptığı belirlenen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Cansever'in (30) ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)

2023-05-29 15:05:16



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